'Imagine', de John Lennon: Su historia en un documental

John Lennon Imagine (Official Music Video 1971)

<< Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion, too >>

El documental

El enfoque es la relación de John Lennon y Yoko Ono y cómo impactó el álbum Imagine grabado en 1971. Se ponen a disposición imágenes de video que no se han presentado previamente al público. La película incluye entrevistas actuales con ex compañeros de banda y otras personas involucradas en las vidas de Lennon y Ono en ese momento. Dirigido por Michael Epstein, es de Netflix y se encuentra disponible desde 2018.

John & Yoko: Above Us Only Sky documentary - Trailer

Análisis

John & Yoko: Above Us Only Sky, invita a conocer desde más de cerca la creación de “Imagine” y su detrás de escena. Cuál fue el impacto de Imagine desde un principio, venía a desafiar al mundo en un momento de crisis. Marco al mundo de ese momento y hoy, 50 años después se convirtió en un “clásico”.

El footage que se presenta es muy real y la calidad es muy actual, no parece filmado en 1971. Lo más llamativo del documental son sus imágenes exclusivas.

Cuenta cómo se conocieron Yoko y John, la conexión que sintieron y también como los testimonios lo vivieron desde afuera.

She is a reflexion of himself She is a reflexion of himself

Yoko Ono ejerció una gran influencia personal y profesional sobre John Lennon. Fue odiada y querida por muchos, dicen que Yoko es responsable de la separación de los Beatles, mito desmentido por Paul McCartney, ya que dice que sin ella John no habría podido escribir grandes canciones como "Imagine" y muchas que se incluyen en el álbum Definitive Lennon.

De cualquier manera el documental resalta mucho en su relación y como se inspiraban mutuamente. Remarca el racismo que recibía Yoko y el odio que la perseguía.

She is stealing our Beatle She is stealing our Beatle

El documental logra que uno reflexione sobre quién era John Lennon de verdad. Está muy clara su personalidad y cada uno puede sacar sus conclusiones a partir de ella.

Ilustra de una manera muy clara y sin filtro, el detrás de escena de John Lennon.

Hay dos formas de ver a John, puede ser como un creador inmenso o como una persona que tuvo una infancia muy dura y repitió esa conducta, con necesidad de ser el protagonista de esta historia.

El documental es interesante y te deja reflexionando, puede causar una mirada que rompe con la imagen idealizada de John Lennon.

Lo encuentran en Netflix.