Gustavo Cordera apoyó al gobierno de Javier Milei: "Aprender duele"

Gustavo Cordera de criticar a la política a bancar a Javier Milei

Es preciso recordar que en plena década de los 90' Las Manos de Filippi lanzaron "Sr. Cobraza", una canción cargada por su violenta letra en contra de la política, con nombres y apellidos de políticos de turno.

Desde Bersuit Vergarabat supieron hacer un cover que no pasó desapercibido por sus fanáticos y de ese modo el tema que compuso Hernán de Vega logró alcanzar un mayor número de audiencia mediante la voz de Gustavo Cordera.





"Voy a la cocina, luego al comedor. Miro las revistas y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de Cavallo y al papá", comienza la pieza musical.

Y sigue: "Y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el Presidente no le dejen ni los dientes. Porque Menem, Menem. Menem se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos, traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué".

