¿Quién es Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez?

Emilia Ferrero es una de las integrantes de La Scalot, el grupo de las mujeres de los jugadores de la Selección. La joven tiene 22 años y en los últimos tiempos se hizo famosa por ser la novia de Julián Álvarez, el flamante campeón del mundo con la Selección argentina.

Es cordobesa, de la misma ciudad que el exRiver, y es profesora de educación física. Actualmente vive en Manchester junto al goleador. El momento en que Emilia Ferrero comenzó a hacerse conocida fue a mediados de este año, cuando Julián Álvarez partió desde Ezeiza rumbo a Inglaterra para pasar a formar parte del Manchester City.

Las novias de la scaloneta-Julián Álvarez-novia.jpg

Entonces se lo vio al goleador dándose un beso con una chica, y todos se preguntaron quién era. La respuesta fue ella, una joven que nació en junio del 2000 (apenas unos meses después que Álvarez) y que también es oriunda de Calchín, provincia de Córdoba.

No se sabe cuándo fue el momento exacto en que se conocieron, pero se dice que sucedió cuando ambos eran chicos. Una publicación del 2017 indicaría que su relación amorosa no es algo reciente, sino que se remonta a varios años atrás. La joven también es una apasionada del deporte. En su provincia natal jugó el hockey durante varios años y, tras finalizar el colegio secundario, estudió y se recibió de profesora de educación física.

quien-es-emilia-ferrero-la-novia-de-julian-alvarez-1472120.jpg

Mientras La Scaloneta avanzaba en el Mundial, la cordobesa aprovechó para hacer nuevas amistades. Se la pudo ver cenando con la mayoría de las mujeres de los jugadores y también formó parte de la ya histórica foto que todas se sacaron en el medio del Estadio de Lusail tras la consagración de Argentina ante Francia.

La novia de Julián Álvarez una odiadora serial, no quiere ni a China Suárez

No es ninguna novedad que la China Suárez haya quedado en el ojo de la tormenta y sea mirada de reojo por las mujeres luego de lo que fue el escándalo en el que quedó como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, reviviendo la historia que vivió con Benjamín Vicuña y Pampita.

En el programa A La Tarde, por América TV, Diego Esteves se refirió a Ferrero la novia de Julián Álvarez. “Esta información tendría que haber llegado antes porque es algo que tiene que ver con el Mundial”, comentó Esteves. “Las ‘Mazzoquistas’ (televidentes) que nos siguen y nos miran todas las tardes nos comparten unos comentarios en redes sociales de Emilia Ferrero”, agregó.

“Hoy es la primera dama del fútbol después de Antonela Roccuzzo, porque es la novia de Julián Álvarez, una de las grandes figuras de la Selección Argentina en el Mundial”, continuó el panelista.

China Suárez y Emilia Ferrero.jpg

“Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a La China Suárez. Entonces, la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque así me lo pidió, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”, precisó.

“También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía: ‘Tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio”, sostuvo Diego Esteves al revelar los mensajes de Emilia.

“Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal (quien estaba en pareja con Nicolás Cabré cuando la China Suárez comenzó su relación con él), que dice: ‘Esta mina es un sorete’”, añadió.

