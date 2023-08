Got Talent: Tenso cruce entre Abel Pintos y otro jurado

Tocó la guitarra eléctrica hasta con los dientes - Got Talent Argentina 2023

Por su parte, Florencia Peña reconoció la importancia de “la subjetividad en el arte”, aunque tampoco la convenció lo que había visto. Finalmente, el joven participante no logró pasar a la siguiente etapa ya que solo recibió los votos positivos de La Joaqui y Emir Abdul.

El jurado de Got Talent acusado de "bullyng y discriminación"

Marina Calabró disparó contra Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña. “El matárseles de risa en la cara me parece que es algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero es de otra época. Hay cosas que estaban permitidas porque no hacían ruido hace 20 años, y hoy a mí me chocó ”, sostuvo Calabró.

Y continuó arremetiendo contra los jurados: “Como jurado tenés la obligación del respeto al artista y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque si no es una cosa que está en el borde del bullying y la discriminación". "No me gustó, me parece que es una tele vieja ”, disparó.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Escandalosa pelea: Valeria Lynch sepultó a Patricia Sosa

Parece un pueblo de Europa pero está escondido en Argentina

Flybondi y JetSmart lanzaron pasajes a precio ganga

Tras El Encargado, Guillermo Francella vuelve a Netflix

Los 4 mejores lugares para viajar en temporada baja