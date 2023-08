Escandalosa pelea: Valeria Lynch sepultó a Patricia Sosa

“Me dolió porque nunca me escuchó, pero ya está. Fue. Persiana bajísima. Que siga vendiendo entradas hablando de mua”.

La versión de Patricia Sosa tras la escandalosa pelea

Por su parte, del lado de Patricia Sosa tampoco hay intenciones de recuperar el vínculo con su ex amiga. Según contó en Socios del Espectáculo todavía la tiene bloqueada de su teléfono.

“ No hay ningún tipo de relación con Valeria, no volvimos a hablar, no está ni estará la relación con ella, la vida te va llevando por diferentes caminos y uno no sabe en qué puede terminar, hay cosas que no se olvidan y te dejan marquitas en el corazón y cicatrices", expresó en una entrevista por Mitre Live con Juan Etchegoyen.

Cuando estalló la pelea entre ambas, Patricia Sosa había asegurado: "Yo pongo el 100% y del otro lado no viene nada. Valeria se portó muy mal conmigo, en lo profesional y en lo personal". Si bien sostuvo que la relación ya venía desgastándose, con desplantes por parte de su entonces amiga, el detonante fue la polémica del show por streaming.

"Yo remé mi streaming dos meses enteros, puse una fecha, hice prensa porque yo quería juntar a mi banda porque se estaban cag... de hambre.. La remé, la remé, la remé. Sabía que Valeria hacia su fecha el 1° de agosto, yo lo puse el 7. Me compro la entrada para verla porque fue mi amiga y se le planta el streaming, no se puede ver", comenzó relatando en Podemos Hablar, en Telefe.

Patricia contó que tras el streaming recibió un mensaje de Valeria contándole que pensaba en grabarlo para no pasar por el estrés de que volviera a colgarse el sistema pero según Sosa, Lynche le advirtió: "no tuve más remedio que ponerlo el mismo día y la misma hora".

"La llamé y le dije, lamento mucho lo de tu streaming pero me estás perjudicando mucho. Tenemos una parte de público que compartimos en común".

A lo que según Patricia, Valeria le respondió: " Bueno, vamos a ver de que manera podemos salir las dos beneficiadas". "A partir de allí no atendió más el teléfono", sostuvo Sosa. Además, aseguró que la respuesta de la ticketera era: " La artista es intransigente. No quiere cambiar de fecha".

Cambié la fecha, la llamé y le dije: quedate vos con la fecha. Vos sos la mejor, la más taquillera, la más rubia, la que canta más lindo, lo que quieras, pero conmigo te portaste como el or.. Valeria hasta acá llegó mi amor. Cambié la fecha, la llamé y le dije: quedate vos con la fecha. Vos sos la mejor, la más taquillera, la más rubia, la que canta más lindo, lo que quieras, pero conmigo te portaste como el or.. Valeria hasta acá llegó mi amor.

"Me cayó una ficha brava de dolor pero también sentí que me sacaba algo de encima. Yo estaba forzando una relación que no existía. Hace tiempo no iba más y me empezó a caer la ficha de un montón de cosas que viví, feas pero que yo tiendo a justificar", concluyó Patricia Sosa.

El dolor de Patricia Sosa al recordar su pelea con Valeria Lynch - Podemos Hablar

Patricia Sosa se metió en el escándalo familiar de Valeria Lynch

Meses atrás, el músico brasileño y ex de Valeria Lynch, Cau Bornes, se manifestó en duros términos contra la cantante y aseguró que echó a Taís, la hija que él tuvo con Tamara Castro, hijastra de Valeria Lynch, de la casa en la que convivieron hasta 2019 cuando se produjo la escandalosa separación.

Patricia Sosa, se metió en la polémica y disparó contra su ex amiga: “Me recontra sorprendió enterarme que Valeria la echó a Taís de su casa, es una cosa espantosa y horrible. Yo escuché una sola campana, pero viví la otra parte de cerca y fue penoso: fue triste ver a una chica llorar y fue triste ver a un papá que no salió a contar toda la verdad ”.

