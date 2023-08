Telefe en alerta: ¿Destacada figura en riesgo de despido?

A lo que Pampito, otro miembro del panel en el programa dirigido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, replicó: "Te amenazó".

"No me animo a decir esa palabra, pero fue muy feo lo que me dijo. Me apretó y me dio miedo", manifestó la bailarina. Quien no se conformó con lo expuesto previamente, sino que amplió el panorama con detalles, donde relató los pormenores de la comunicación que sostuvo con Jésica después de haber revelado información sobre ella.

"Básicamente, me amenazaba con salir a contar... me trataba de prostituta. Yo creo que estaba muy enojada y en su enojo dijo cosas de más. Y dijo que iba a contar que yo soy medio bombacha floja". Por lo que, "yo le contesté que, si a ella le hacía feliz decir eso, que salga y que lo diga, que yo no iba a tener ningún problema y que no iba a cambiar el malestar que le hice sentir por tirar una noticia errada y por decir que estaba de novia".

"Me pone nerviosa ahora porque la pasé re mal. Fue en el debut de Poco Correctos que yo estaba re feliz y recibir mensajes así de una persona que yo quería un montón, me arruinó el estreno", concluyó.

image.png

Sin embargo, los hechos no se detuvieron en este punto y, de acuerdo a lo afirmado por la revista Pronto, en el entorno de Telefe se asevera un evidente agotamiento ante las recurrentes disputas protagonizadas por Jésica Cirio, dado que esta no es la primera ocasión en la que su nombre se destaca en los titulares.

De igual modo, y a pesar de este panorama, hasta el momento, el canal de las tres pelotas no emitió comentarios al respecto.

--------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Cuenta DNI: El truco para ganar $50.000 en pocos pasos

Ualá desbanca a Mercado Pago: Caja de ahorro + 5% reintegro

Gmail sin anuncios: El truco para deshacerte de ellos

El Covid-19 golpea a Silvina Luna: La preocupación crece