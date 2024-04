Godzilla x Kong rompió la taquilla mundial en su estreno: US$80 millones

Embed - Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Tráiler oficial 2

Godzilla vs. Kong luchó con las secuelas de la pandemia, ya que se lanzó el 31 de marzo de 2021, pero Godzilla X Kong: The New Empire representa un regreso a la forma para la franquicia. Incluso frente a críticas mediocres, la película reavivó el Monsterverse después de sus luchas anteriores.

¿Cuánto necesita para una secuela, y cómo le fue en Argentina?

Dado el presupuesto de Godzilla X Kong: The New Empire, necesitará aproximadamente 400 millones de dólares para lograr rentabilidad, pero esta fuerte apertura es un gran espectáculo para él y el futuro de la franquicia. Godzilla y Kong siguen siendo grandes atractivos de taquilla y ya demolieron el récord de apertura de taquilla de Dune: Part Two en 2024.

En la taquilla argentina, En los dos primeros días del mega fin de semana largo, Godzilla y Kong dominaron las boleterías de los cines con unos 130.000 espectadores, según lo reportado por Ultracine.

Y acá una parodia de lo más divertida:

