Federico D'Elía contó la verdad sobre la suspensión de la película de "Los Simuladores"

Federico D'Elía tildó de "inexplicable" el éxito de Los Simuladores

Es preciso recordar que de invitado en La noche perfecta y recordó con nostalgia la recordada serie "Los Simuladores". En diálogo con Sebastián Wainreich se explayó cuando le preguntó sobre lo que para algunos es "el mejor programa de la televisión argentina de toda la historia".

"La verdad que yo no siento mucho, qué se yo. O sea, me encanta que suceda. Me gusta lo que pasa con el programa", comenzó explicando el reconocido actor.

Si bien confesó que no sabe por qué motivo se convirtió en un éxito, luego argumentó que en esa época ante la inexistencia de las plataformas los televidentes esperaban "tal día" para ver un programa y destacó: "Era ficción".

El conductor quiso ir por más y le preguntó si consideraba que el producto realmente había resultado espectacular y contestó: "Yo creo que nada es tan bueno". "Creo que sí que tenía algo. Algo diferente tenía el programa y lo sigue teniendo porque le sigue pasando a los pendejos que lo ven hoy", señaló.

