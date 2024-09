"Es chocante": Nazarena Vélez estalló contra la abogada de Elba Marcovecchio

Nazarena Vélez recordó su adicción a las anfetaminas

Hace algunos días Nazarena Vélez estuvo como invitada en Bondi y en diálogo con Ángel de Brito recordó su adicción a las anfetaminas.

"Cuando me pasó lo de las anfetaminas dejó mi papá de trabajar y se instaló en Carlos Paz. Y se hizo cargo de mí cuando me tenían que internar", recordó y confesó: "Yo me estuve por morir".

Además, posteriormente recordó que el psiquiatra le comentó que su consumo había sido igual "que haber tomado merca durante diez años".

Posteriormente le mostró al conductor del ciclo #ÁngelResponde, el temblor que le quedó en las manos a causa del consumo.

