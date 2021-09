Emmys 2021: elegir entre las mujeres nominadas es imposible

Elisabeth Olsen, demostró ser una de las mejores actrices que actualmente tiene el Universo Cinematográfico de Marvel, su increíble Wanda Maximoff atravesando por un duelo y siendo presa de sus experiencias pasadas, nos dejó con la boca abierta durante 6 episodios en la primera serie de Marvel para Disney Plus: Wandavision. El producto está nominado a “Mejor Miniserie” porque no solo se atrevió a romper con la típica estructura del mundo de superhéroes homenajeando a la televisión norteamericana sino que le permitió a los fanáticos de la franquicia conocer a fondo un personaje con el que vienen conviviendo hace varios años.

QUEEN’S GAMBIT

Al mismo tiempo, Queen’s Gambit llegó para despegar a niveles superlativos la carrera de Anya Taylor Joy, la actriz del momento que actualmente acaba de presentar una película en el Festival Venecia: Last Night in Soho. Anya presentó a una joven obsesionada con el ajedrez y las pastillas tras tener una niñez más que traumática. Los gestos, las miradas y los movimientos que logra la actriz son precisos y describen la personalidad de Beth Harmon a la perfección. Una mujer fría y calculadora que se concentra en su deporte favorito para no tener que mirarse a ella misma.

I MAY DESTROY YOU

Lo de Michaela Coel en la serie de HBO no tiene comparación, la actriz y guionista llevó su experiencia más personal a la pantalla chica y atravesó el corazón de las audiencias alrededor del mundo con un relato escalofriante sobre los diferentes puntos de vista del abuso sexual. Qué hacer si un día te levantas y comenzas a tener flashbacks de una violación la noche anterior?

Aunque no solo eso, sino que además las autoridades policiales no ayudan, tampoco lo hacen tus amigos ni la sociedad que sigue repitiendo patrones abusivos inconscientes. I May Destroy You es cruda, directa y expositora de comportamientos que actualmente la cultura acepta pero no son los correctos. Partiendo desde esa premisa explora temáticas como el racismo, la autodestrucción humana, los peligros de las redes sociales en estos contextos, entre otras cosas. Una de las mejores series en los últimos años sin duda.

MARE OF EASTTOWN

Por suerte la Academia de Televisión también tuvo en cuenta el gran trabajo de Kate Winslet en la pantalla chica. Una de las reinas consagradas de Hollywood se atrevió a contar un thriller policial y dramático de la mano de HBO. Mientras se intenta descubrir al asesino, Winslet entrega un relato super crudo sobre una madre que perdió a su hijo tras un suicidio, acto que quebró a una familia y que en consecuencia le quitó a ella como mujer las ganas de vivir. Todo esto la ganadora del Oscar lo hace con transparencia, talento y sin una gota de maquillaje.

Todas merecen ganar en estos Emmys, sin duda dieron las mejores performances en la televisión en 2020, pero la Academia de Televisión tiene que elegir solo a una, y nosotros también elegir a la ganadora en nuestros corazones. Creo que esta vez se lo merece Anya Taylor Joy.