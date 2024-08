El sorpresivo halago del director de 'Deadpool & Wolverine' a Furia de Gran Hermano

Embed

La reacción de los dos entrevistados fue instantánea. El director visiblemente sorprendido no tardó en expresar su admiración por el aspecto de la ex participante del reality. "Dios mío, oh, wow. Mírala. Mira el tatuaje del cuello, nos faltó eso. Deberíamos haber considerado eso", comentó, refiriéndose al imponente tatuaje de Furia, que tanto lo impactó. Además, sugirió que tanto Furia como la periodista podrían ser una fuente de inspiración para proyectos futuros, resaltando: "Tu vestuario me dio una idea para una secuela y ahora Furia me da otra idea para la secuela".