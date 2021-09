El Guardaespaldas tendrá un remake, otra vez Hollywood sin ideas

¿Quién es Matthew López?

Nominado a un premio Tony por "The Inheritance", la cual se estrenó en el Young Vic de Londres en 2018, donde fue aclamada como "la obra estadounidense más importante del siglo". Se transfirió al West End más tarde ese año y se inauguró en Broadway en el otoño de 2019.

El espectáculo ha recibido el premio Olivier, el premio Drama Desk, el premio Evening Standard Theatre, el premio London Critics ’Circle, el premio Outer Critics Circle, el premio Drama League, el premio GLAAD Media, el premio WhatsOnStage y el premio South Bank Sky Arts. López es el primer escritor latino estadounidense en ganar alguno de estos premios a la mejor obra.

image.png "The Inheritance".

El trabajo de López fuera de Broadway incluye "The Whipping Man" y "The Legend of Georgia McBride". Otras obras incluyen "Somewhere" y "Reverberation" (Hartford Stage), "The Sentinels" (Headlong Theatre, Londres) y "Zoey’s Perfect Wedding" (Denver Center).

En octubre de 2020, firmó un acuerdo general de desarrollo de televisión con Amazon Studios. También está escribiendo el guión de una adaptación cinematográfica de la novela "Leading Men", que se centra en el escritor de "Un tranvía llamado deseo" y "El gato en el tejado de zinc".

Esta en buenas manos, pero la gran pregunta es:

¿Qué tan necesario es este remake? Parece que a Hollywood no se le ocurren nuevas historias…

El Guardaespaldas está muy bien adaptada y esta recreación puede salir muy bien o muy mal. A veces es mejor no arruinar algo inigualable como lo es esta película.

Ya lo dijimos con Matrix 4, tendremos que ver el producto para juzgarlo. Y sino, siempre queda el clásico...