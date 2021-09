"Nightmare Alley", lo nuevo de Guillermo del Toro

El director comentó:

Curiosamente, al acercarme a Nightmare Alley, dije que no iba a hacer ninguno de los clichés asociados con el género. No voy a hacer un artefacto. No voy a hacer las persianas venecianas, ni la voz en off, ni los detectives que caminan con sombreros de fieltro por las calles mojadas. Quería hacer el universo de la novela, que es un poco valiente, pero también extrañamente mágico. Tiene un encanto místico muy extraño y mítico. Me atrajo mucho esa posibilidad

E_RMU4IUcAAeI_t.jpg Cate Blanchett y Bradley Cooper...

Trama

Bradley Cooper interpreta a Stanton Carlisle, un ex trabajador del carnaval que se convierte en una estrella de la gran ciudad como intérprete de un club nocturno, utilizando trucos de lectura en frío que aprendió en el espectáculo secundario para crear la impresión de que es un poderoso lector de mentes. Ahora las marcas y los golpes a los que apunta son millonarios.

Cate Blanchett interpreta a la Dra. Lilith Ritter, una psiquiatra que primero intenta exponerlo como un charlatán y luego se ve envuelta en sus planes.

La película ha revelado sus primeras imágenes y en ellas podemos ver a los personajes principales. Podemos ver el atuendo de Stanton Carlisle (Bradley Cooper), así como todo el glamour que lleva la Dra. Lilith Ritter (Cate Blanchett). También tenemos un vistazo al circo del que se escapa, el cual es propiedad del personaje de Willem Dafoe. También tenemos imágenes de Rooney Mara, quien interpretará a una de las víctimas engañadas por el protagonista.

E_RMU4IUYAA-uKI.jpg Bradley Cooper como Stanton y Toni Collette como Zeena...

E_Q7Re6XsAQe9xU.jpg Willem Dafoe....

Las fotos fueron reveladas por Vanity Fair con quien el director tuvo una conversación sobre la película.

La nueva producción de Guillermo del Toro, Nightmare Alley se estrenará en los cines este diciembre.