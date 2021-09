Selena Gomez: Cuáles son sus próximos proyectos

In The Shadow Of The Mountain

Elgin James dirige una película basada en el libro de memorias de Silvia Vasquez-Lavado. Selena Gomez interpretara a la primera mujer peruana, montañista en subir el Monte Everest.

Además es la primera mujer LGBTQ en completar las Siete Cumbres, las montañas más altas de cada uno de los siete continentes, incluido el Monte Everest.

image.png Selena Gomez interpretara a Silvia Vasquez Lavado.

La cinta llevará el título de 'In the Shadow of the Mountain' y hará también referencia al activismo que ha venido desplegando Vasquez-Lavado en favor de las víctimas de abusos sexuales y tráfico de personas. Todo eso a través de la fundación sin ánimo de lucro 'Courageous Girls', la cual organiza también excursiones al Monte Everest para aquellas mujeres que han sufrido semejantes injusticias.

Selena Gomez también está produciendo la película. No hay fecha confirmada pero se espera para este 2021.

Spiral

Dirigida por Petra Collins y producida por el cantante Drake, “Spiral” es un thriller psicológico protagonizado por Selena Gomez.

Basada en un guión y una historia escrita por Petra y Melissa Broder, junto con la productora de Euphoria, Phoebe Fisher, la película sigue la vida de una influencer después de que su fama se ha desvanecido. Pero su obsesión por las redes sociales prevalece, lo que la obliga a entrar en un estado físico que hace que su cuerpo se desmorone literalmente.

image.png Spira es un thriller psicológico protagonizado por Selena Gomez

Todavía no existe una fecha de lanzamiento. La productora de la película, Picture start, actualmente está comprando la película en todas las principales plataformas de transmisión, así que llegará a Netflix, Amazon, Hulu, Apple o HBO Max en el futuro.

Dollhouse

Emma Tammi dirigirá el próximo thriller de terror de STXfilms, 'Dollhouse'. Este será protagonizado por Selena Gomez, contará con un guión de Michael Paisley ('The Witcher') y estará ambientada en la ciudad de Nueva York. Hablará de las elites y moda. Tiene el mismo espíritu que el thriller psicológico 'Cisne negro', película dirigida por Darren Aronofsky.

image.png Selena Gomez y Emma Tammi...

Todavía no hay fecha de estreno.

Only Murders temporada 2

Only Murders in the Building es una serie de comedia, creada por Steve Martin y John Hoffman, que se estrenó en la plataforma de streaming Hulu. Internacionalmente se lanzo en Disney+ y en Latinoamérica por la plataforma Star Plus.

La serie es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Ellos interpretan a tres desconocidos, quiénes comparten una obsesión con los delitos reales, y de repente se encuentran envueltos en uno de ellos.

image.png Only Murders in the Building...

Hoy "Only Murders in the Building" fue renovada para una segunda temporada.