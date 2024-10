El dato revelador que publicó la novia de Liam Payne en una estremecedora carta

“Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444’”, reveló. Y finalmente concluyó: "Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya”.