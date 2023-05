Dune 2: Warner Bros promete superar El Señor de los Anillos

image.png Dune 2 te va a explotar la cabeza en cien mil pedazos. Ciencia ficción hardcore, pero de la buena.

El tráiler de Dune 2 rompió internet:

Primero un poco de contexto. ¿De qué va Dune? Si todavía no la viste, desconozco por qué me seguís leyendo y no vas urgente a HBO a verla.