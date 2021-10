De Star Trek al espacio: ¿Quién es William Shatner?

image.png William Shatner en "Boston legal"..

Star Trek

Famoso por su interpretación del capitán James Tiberius Kirk en la serie televisiva Star Trek y sus correspondientes secuelas cinematográficas.

William Shatner apareció por primera vez como el capitán James T. Kirk en el segundo episodio piloto, titulado "Where No Man Has Gone Before". Interpretó a este personaje de 1966 a 1969.

image.png El capitán James T. Kirk..

Después de que Star Trek fuese cancelada en ese año, Shatner tuvo dificultades para encontrar trabajo a principios de 1970 por haber sido un encasillado en su papel de Kirk. Se divorció, perdió su casa y vivió en una caravana en el Valle de San Fernando hasta que consiguió algunos pequeños papeles.

Para 1975 apareció en las series de televisión Costa bárbara (1975-76), T.J. Hooker (1982-87), Rescue, iniciada en 1989, y Tekwar. A parte de la interpretación ejerce también la dirección en Star Trek V: la última frontera, y varios episodios de Tekwar.

Su producción literaria incluye también la autobiografía "Star Trek Memories".

Podríamos decir que este personaje marcó su vida y es por eso que hoy con 90 años está cumpliendo un sueño.

El viaje a las estrellas

Le comento William Shatner a Jeff Bezos.

image.png El abrazo de llegada...

De regreso a la Tierra, William Shatner se emocionó al describir su experiencia de ir al espacio.

Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida

Contexto

El vuelo estaba programado para el martes, pero tuvo que retrasarse por mal tiempo. Fue el segundo despegue de la astronave de Blue Origin, tripulada también por Jeff Bezos, el ex ingeniero de la NASA Chris Boshuizen, el emprendedor Glen de Vries y la vicepresidenta de operaciones de la empresa Audrey Power.

La nave despegó desde sus facilidades de Texas, y se elevó casi 100 kilómetros, hasta llegar a sobrepasar la línea Kármán, que divide la estratósfera del espacio exterior. Como referencia, la Estación Espacial Internacional orbita a 400 kilómetros del nivel del mar.

El viaje duró alrededor de diez minutos.

image.png El actor junto a la tripulación del Blue Origin...

El propio William Shatner no podía creer la oportunidad que se le venía. El viaje tomó varios meses de condicionamiento físico y entrenamiento en las facilidades de la compañía de viajes aeroespaciales de Jeff Bezos. El actor no sufrió complicaciones a lo largo de la experiencia.