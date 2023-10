Bruce Willis complicado: Dijeron que no puede hablar ni leer

image.png

Caron explicó que se comunicó con Willis antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora, con la esperanza de volver a mostrar el espectáculo frente a la gente. “No siempre soy tan bueno, pero lo intento y hablo con él y su esposa [Emma Heming Willis] y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores. He intentado con todas mis fuerzas permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria ”, dijo.

La demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal es un tipo de demencia poco frecuente que afecta principalmente a personas entre 45 y 65 años. Se produce por el daño progresivo de las células nerviosas en las regiones frontales y temporales del cerebro, que son responsables de funciones como el lenguaje, la memoria, el razonamiento, el juicio y el control de los impulsos.

Los síntomas varían según la zona afectada, pero pueden incluir cambios en la personalidad, pérdida de interés por las actividades habituales, dificultad para expresarse o comprender el lenguaje, problemas para planificar o realizar tareas complejas, comportamientos inapropiados o compulsivos, alucinaciones o delirios.

No existe una cura para esta enfermedad, pero se pueden aplicar tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno.

Un ejemplo de lucha

A pesar de su enfermedad, Willis no ha perdido el apoyo ni el cariño de sus seres queridos ni de sus fanáticos. Su esposa Emma ha sido una gran compañera y ha compartido en sus redes sociales algunos momentos íntimos junto al actor.

En una publicación reciente, escribió: “No hay cura para la demencia frontotemporal, pero hay esperanza. Estoy muy orgullosa de mi esposo por su valentía y su fortaleza. Lo amo con todo mi corazón y estoy a su lado en esta batalla ”.

Por su parte, Caron aseguró que Willis lo reconoce y que sabe que está “realmente feliz… aunque no puede decirme eso ”. “ Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí, pero la alegría de vivir se ha ido ”, expresó.

Su historia nos recuerda que la vida puede cambiar en cualquier momento y que hay que disfrutarla al máximo. También nos invita a ser solidarios y comprensivos con las personas que sufren de demencia y con sus familias. Como dijo Caron, “es realmente un tipo increíble ”.

