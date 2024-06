Brian Sarmiento criticó ferozmente a Rodrigo De Paul y en las redes lo destrozaron

El exvolante devenido en panelista deportivo para sorpresa de sus compañeros de TyC Sports señaló que Lionel Scaloni debía dejarlo en el banco en los próximos encuentros. "A mi me gustaría que no le tiemble el pulso entonces con De Paul. Que lo deje un ratito en el freezer", lanzó tajante. "Que se calme un poco porque yo el otro día vi la Selección y me cansé que en vez de jugar para el equipo este discutiendo", agregó.