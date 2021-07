'Black Widow': Scarlett Johansson inicia juicio a Disney

Es la primera vez que una estrella de Hollywood demanda a una productora por difundir el producto en su canal de streaming, algo que no sólo hace Disney sino también WarnerMedia en su HBO Max.

NBCUniversal, de Comcast Corp., ha seguido el ejemplo, con el lanzamiento de “The Boss Baby: Family Business” tanto en cines como en su servicio de transmisión Peacock.

Pero en este caso de 'Black Widow', aparentemente hay un contrato de por medio.

Black Widow de Marvel Studios | Nuevo Tráiler Oficial (Subtitulado)

Cambio de época

La película en cuestión ha tenido mala suerte. Estaba previsto para estrenar en el pasado, y en la historia de los Avengers, de Marvel, inclusive ya se han dado películas que se refieren a momentos en la saga posteriores a lo que cuenta 'Black Widow'.

En el momento en que se filmó y produjo 'Black Widow', el streaming no era importante para empresas como Disney / Marvel.

Consecuencia de la pandemia provocada por COVID-19, las principales empresas de medios dan prioridad a sus servicios de streaming (transmisión) en busca de crecimiento en esas plataformas.

Estos cambios tienen consecuencias financieras para los actores y productores, quienes intentan defender una estructura de honorarios que, probablemente, eran más elevados en los tiempos del cine como eje de difusión de los productos de Hollywood.

"Seguramente no será el último caso en el que un talento de Hollywood se enfrente a Disney y reclame que la compañía cumpla con sus contratos", dijo John Berlinski, abogado de Kasowitz Benson Torres LLP que representa a la actriz Johansson.

WarnerMedia decidió renegociar muchos de sus contratos que estaban ligados al desempeño de taquilla. Warner Bros. pagó más de US$ 200 millones como parte de los acuerdos modificados.

Explicación escena post-créditos: Black Widow

Ruptura

Johansson integró el universo Marvel desde que apareció como 'Black Widow' en 'Iron Man 2', de 2010. Luego ella integró el escuadrón de los Vengadores, junto al Capitán América e Increíble Hulk.

Su personaje murió en "Avengers: Endgame", de 2019.

Antes, tendría que haberse dado 'Black Widow'. Pero esto no sucedió. ¿Disney dudó del éxito de esa película en la cartelera cinematográfica?

Según la denuncia, los representantes de Johansson buscaron renegociar su contrato después de enterarse de la estrategia final para 'Black Widow', su 9na. y última película de Marvel. Pero, agregaron, Disney y Marvel no le respondieron.

WSJ afirman que la previsión de gente no identificada que conoce el contrato (¿los abogados de ella?) es una indemnización de US$ 50 millones para Johansson.

Aparentemente cuando en 2019, 'Black Widow' no salió a los cines, los abogados preguntaron a Disney qué haría y sospecharon que la planificaban para Disney +.

Pero el abogado jefe de Marvel, Dave Galluzzi, en ese momento lo negó y aclaró que si así fuese, habría que renegociar el contrato.

El problema es que 'Black Widow' no ha generado tanto dinero en los cines (US$ 160 millones en total en el estreno) pero en ese momento facturó US$ 60 millones en Disney + a US$ 30 el pay per view, dinero del que la actriz no coparticipó.

Luego, el producto en los cines fue cuesta abajo. La película, según la opinión de Urgente24, es regular. No es de los mejores productos de Marvel, más bien un producto menor. Pero sin Disney + hubiese facturado más en cines.