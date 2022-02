'Bilardo': una pasión, un ser humano y lluvia de cábalas

La serie hace un gran trabajo en términos de relato a la hora de describir cómo el famoso bilardismo quedó impregnado en la mente de cada una de las personas que formaron parte de su vida, sobre todo el plantel futbolístico que se llevó la Copa en 1986. A su vez sabe crear momentos de tensión con respecto a los partidos de la selección, a pesar de que todos ya sepamos el resultado.

Es muy interesante ver cómo se cruzan las palabras de lo que sentían los jugadores en ese momento antes de salir a la cancha, y los videos caseros que se pudieron recuperar para el producto. Desde Oscar Ruggeri, hasta Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, y Nery Pumpido, todos tenían palabras increíbles para compartir sobre su entonces entrenador. Aunque el testimonio más sorprendente fue el del mismísimo Menotti, con quien formó una reconocida rivalidad por representar el fútbol elegante, casi poético.

En conferencia de prensa, los creadores explicaron a Urgente24 que la aparición del entrenador fue clave para el desarrollo de la serie, ya que habría sido imposible hablar de esta histórica rivalidad sin poner la voz de Menotti. Sin embargo la serie no se centra completamente en esta relación, si lo hace en la dinámica entre los argentinos y Bilardo, a quien no sabían cómo pedirle perdón por las críticas y los insultos después de que haya traído la copa. Al fin y al cabo era un hombre con un objetivo. Él había prometido que ganaría el mundial, y así lo hizo. Aunque eso signifique olvidarse de vivir, como recalcó muchas veces en entrevistas.

Polémicas declaraciones de Menotti contra Bilardo

Hoy todos hablan de Bilardo en tiempo pasado, incluso su familia. No porque haya fallecido, ni porque se refieren solamente al Bilardo del mundial de México, sino por el hecho de que el doctor que se pasaba noches sin dormir estudiando jugadas y leyendo libros de medicina para perfeccionar su conocimiento, hoy sufre del síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa por la cual está con cuidados constantes desde 2018.

No es el mismo hombre que bailaba en sus tiempos de relajación. No es casualidad que su familia haya decidido no contarle sobre la muerte de Diego Armando Maradona.

Bilardo: El doctor del fútbol | Trailer | HBO Max

Si Bilardo pudiese verlo...

“Seguro nos haría poner pausa a los videos para explicarnos los detalles de qué estaba sucediendo detrás”, dijo Sebastián Meschengieser a Urgente24 cuando le preguntamos qué creían que diría Bilardo si pudiese ver el documental.

Por su parte, el productor D’Elía dijo que realmente no sabía cuál podría ser la reacción del ex director técnico. Si bien muchos creerían que a Bilardo no le hubiese gustado presenciar la realización de un documental sobre la iconicidad de su persona, su esposa Gloria pensaba lo contrario, y aseguró en varias oportunidades que esta docuserie es una hermosa forma de reconocer y retribuir a Bilardo todo lo que había hecho por un momento de felicidad para el pueblo argentino.

“Nos metió en la cabeza que si no sufrimos no estábamos bien”, explica el ex jugador Oscar Ruggeri en el documental intentando poner en palabras lo que Bilardo predicaba y había dejado como enseñanza hacia el plantel futbolístico en 1968.

A pesar de que muchos jugadores se enojaron con sus métodos y hasta renunciaron a la selección porque la presión física y mental los desbordaba, Bilardo nunca se relajó. Por eso no festejó la copa del mundo, nunca bajó la guardia y mantuvo sus cábalas hasta el final. Esto y mucho más es lo que lo hace un personaje legendario y adorado por los fanáticos del fútbol.