Barney será adaptado en una película oscura para adultos

Barney es un personaje característico de la infancia de muchos milenials y centenials, se trata del divertidísimo dinosaurio violeta que tanto ocupó las televisiones durante los noventa e inicios del dos mil. Ahora se viene una versión nueva, para adultos y al estilo de la productora A24(recientes ganadores del Oscar por Everything Everywhere All at Once). A lo Barbie, pero hardcore.