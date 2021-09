image.png Stehpanie Beatriz es Rosa Díaz en la sitcom de Fox Brooklyn Nine-Nine

Comenzó en televisión con la serie “The Closer” en el Episodio: "The Life". Fue escalando cada vez más, en “Modern Family” interpretó a Sonia en 3 episodios y en “Jessie” a Salma Espinosa, hasta que obtuvo uno de los papeles principales de la serie Brooklyn Nine-Nine.

En cuanto a la pantalla grande tuvo un rol bastante importante en el musical ‘In the Heights’ de Lin Manuel Miranda y próximamente la veremos en “Encanto” como Mirabel Madrigal.

3. Gastón Dalmau

Antes de ser el ganador de MasterChef Celebrity Argentina, Gastón tuvo y tiene una gran carrera dentro del séptimo arte.

En 2012, tras el éxito actoral y público que alcanzó protagonizando a "Rama" en Casi ángeles, seguida de las giras musicales a nivel mundial con la banda Teen Angels, decidió instalarse en los Estados Unidos para comenzar de cero, según sus propios dichos. Allí estudió composición musical y, gracias a los cursos que ofrece el gobierno estadounidense para entrar al medio televisivo, logró obtener una beca, dónde se formó en producción audiovisual.

El 24 de septiembre de 2019, anunció con un post en su perfil de Instagram que consiguió la nacionalidad estadounidense. Luego de haber residido durante siete años en el país.

image.png Gastón Dalmau en la premiere de Shang-Chi.

Dalmau trabajó en los estudios de Marvel. Trabajó en efectos visuales para Paramount Pictures en Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (película) y este fue el puntapié que lo llevó a Marvel Studios.

Allí fue parte de la producción en Manhattan junto a Scarlett Johansson y colaboró con la post-producción de Captain America: Civil War. Luego siguió como compositor de efectos visuales en Dr. Strange y su último trabajo para Marvel fue como data-wrangler en Capitana Marvel. Por si quedan dudas tiene un cv completito...

4. Anya Taylor-Joy

Cuando pensamos en el verdadero orgullo argentino, se nos viene el nombre Anya Taylor-Joy a la cabeza.

Anya es una actriz y modelo estadounidense-británica, de origen argentino. Es conocida por su papel protagónico como Thomasin en la película de terror sobrenatural The Witch (2015) y como Casey Cooke en las películas de terror y suspenso Split (2016) y Glass (2019). Además, ha ganado popularidad por su participación en la miniserie de Netflix, Gambito de dama (2020) como Beth Harmon.

image.png Anya Taylor-Joy como Beth Harmon en Gambito de dama.

Su padre, Dennis Alan Taylor, es un exbanquero internacional de origen argentino y escocés, y su madre, Jennifer-Marina Joy,es fotógrafa y diseñadora de interiores nacida en Zambia, que tiene ascendencia inglesa por parte de su padre (el diplomático David Joy) y española por parte de su madre (la barcelonesa Montserrat Morancho Saumench).

Su familia se mudó a Argentina cuando era recién nacida. Su etapa escolar la inició en el colegio Northlands School, en Olivos, provincia de Buenos Aires.

Pero cuando tenía seis años su familia se mudó a Londres.

A los dieciséis años, fue convencida para ser modelo por Sarah Doukas de Storm Model Management, cuando salía de los almacenes Harrods. Fue a través de su trabajo como modelo que conoció y firmó un contrato con un agente de actores.

Anya Taylor-Joy ya tiene su futuro asegurado en Hollywood…

Saltó a la fama con el papel de Thomasin en la película de terror sobrenatural de Robert Eggers “The Witch” y fue escalando de a poco diferentes roles con directores prestigiosos.

Este año Anya Taylor-Joy obtuvo su primer Globo de Oro a la mejor actriz en una serie por su papel de Beth Harmon en la serie de Netflix Gambito de dama. Próximamente la veremos en el film de Edgar Wright, “Last Night in Soho”.

5. Bárbara y Andrés Muschietti

Andy Muschietti es un director de cine y guionista argentino. Es conocido por su trabajo en películas de terror como Mamá (2013), basada en su cortometraje homónimo, e It (2017), adaptación de la novela de Stephen King y su secuela, It Capítulo Dos (2019). Criado casi toda su vida en Vicente Lopez, tiene una hermana mayor, la productora Bárbara Muschietti, con quien colabora.

image.png Andrés y Bárbara Muschietti

Andy estudió en la Universidad del Cine, de la que se graduó en la década de 1990. Durante esos años, trabajó como artista de guión gráfico y fue asistente de producción en Evita (1996), de Alan Parker.

En marzo de 2001, se trasladó junto con su hermana a Barcelona, donde trabajaron como publicistas para una agencia hasta que fundaron su propia productora. En 2008 rodaron Mamá, un cortometraje que subieron a YouTube y se proyectó en el Festival de Cine de Sitges. El director Guillermo del Toro, interesado en la realización, se contactó con Muschietti y se ofreció a producir una película basada en este, que se estrenó en 2013 bajo el mismo título y contó con, entre otros actores, Jessica Chastain y Nikolaj Coster-Waldau.

En julio de 2015 reemplazó a Cary Fukunaga como director de la película It, basada en la novela homónima de Stephen King. En virtud de su éxito, dirigió It: Chapter Two, que se estrenó en septiembre de 2019.

En febrero de 2020, comenzó a emitirse la serie Locke & Key, basada en la historieta homónima creada por Joe Hill, donde Muschietti participa como productor ejecutivo.

Los Muschiettis tienen planes relacionados al mundo de DC, próximamente veremos The Flash...