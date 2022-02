'And Just Like That': la gran duda ¿Ahora Samantha?

And Just Like That... The Documentary - Trailer

¿Y Samantha?

La actriz Kim Catrall, quien desde el primer momento le dio voz, cuerpo y alma a Samantha Jones, detrás de las cámaras no tuvo la mejor relación con el elenco. Sobre todo con Sarah Jessica Parker, quien también es productora de la serie. Durante los años hubo cientos de comentarios y rumores sobre la mala relación entre ambas, aunque fue en 2017 cuando Kim Catrall dejó en claro que nunca fue amiga de sus compañeras de elenco y que no volvería a interpretar a Samantha porque lo consideraba un capítulo de su vida finalizado.

En consecuencia ni siquiera se la convocó para esta nueva serie, pero el personaje de Samantha estuvo presente en espíritu durante todo el revival. “Mira, entiendo que estuviera enfadada, pero creí que yo era más que un cajero automático para ella. Pensé que las cuatro seríamos amigas para siempre”, dice Carrie en el primer capítulo de 'And Just Like That' dejando en claro el por qué de la ausencia de Samantha.

Sin embargo eso no es suficiente, ya que el espíritu del personaje sigue apareciendo en cada uno de los siguientes episodios, lo que nos da un poco de esperanza por ver a Catrall aparecer al final. Esto por supuesto no ocurrió y el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King, dejó en claro que no hay posibilidad realista de que la actriz vuelva a interpretar al personaje.

Quien también se refirió al tema fue SJP. “Yo no querría, porque creo que hay demasiados sentimientos por su parte que se han compartido en público. No he participado en artículos ni los he leído, pero la gente se inclina por hacérmelo saber", dijo nuestra Carrie Bradshaw en referencia a una posible regreso de Catrall. Y es cierto, si ahora apareciera Samantha, todos estaríamos viendo detalles sobre la relación entre las actrices y no concentradas en la historia.

And Just Like That44.jpg La vida pasa y hay que adaptarse.

¿Qué le hicieron a Miranda?

Aunque si nos concentramos en lo que tal vez llegó como el baldazo de agua fría más grande de la nueva serie. Nuestra estructurada, sexy, decidida, brillante y trabajadora Miranda, decidió salir de todas sus reglas y cambiar. Si bien en un principio lo vimos como una experimentación interesante por parte del personaje, esa sensación positiva quedó de lado cuando comenzó a tener una relación extramatrimonial con Che Díaz, el personaje no binario de la serie.

El problema no está en la decisión que tomó, el problema está en que lo hizo sin mirar atrás, sin considerar la esencia del personaje (teniendo en cuenta que en la serie original Miranda era catalogada de lesbiana por usar pantalones y ella se encargaba de dejar en claro que su vestimenta fuera de las estructuras era un claro signo de empoderamiento, nada más que eso). Y de más está decir que lo hizo desestimando toda la historia de amor que había construido con Steve durante 6 temporadas y 2 películas.

Miranda acabó siendo lo que tanto criticó en Carrie al final de la serie original. Se está mudando a Los Ángeles (el peor destino para un newyorker) solo por lo que ella cree que es amor, que podría ser mejor descrito como obsesión y necesidad de tener experiencias.

sexandthecity2.jpg ¿2da. temporada?

¿Y ahora?

Al final nos encontró con Carrie en París deshaciéndose de las cenizas de su marido, y chateando con Samantha considerando la posibilidad de reunirse a tomar unos tragos a mitad de camino. La puerta quedó abierta para una 2da. temporada, pero todavía no hay nada confirmado, según explicó su productor a la revista Variety. Sin embargo, lo más probable es que nuestras chicas regresen para una 2da. parte, teniendo en cuenta que según los datos provistos por HBO Max, 'And Just Like That' resultó el ciclo original más visto desde su lanzamiento.

Pero los guionistas tendrán que trabajar en nuevas problemáticas ya que la viudez de Carrie, el despertar moderno y de autoconocimiento de Miranda, la frescura de Charlotte y la ausencia de Samantha no serán suficientes para cargar toda una nueva temporada. Por ahora solo nos queda esperar y pasar el tiempo visitando el nuevo documental de la plataforma donde nos llevan al detrás de escena del revival. Spoiler alert: prepárense para ver a Sarah Jessica Parker eligiendo personalmente todos los looks de Carrie.