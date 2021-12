'Sex and the City': Mr. Big y 2 denuncias de abuso sexual

Pero ahora Peleton, luego de las denuncias, le ha cancelado el anuncio publicitario.

chris noth sarah jessica parker.jpg Chris Noth en una escena con Sarah Jessica Parker.

Un relato

Vamos al relato ampliado de The Hollywood Reporter (THR):

"Después de graduarse de la universidad en 2004, Zoe, que entonces tenía 22 años, se mudó a Los Ángeles para trabajar en un trabajo de nivel de entrada para una firma de alto perfil donde Noth y otras celebridades tenían negocios regularmente. “Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna manera obtuvo mi número del directorio y estaba dejando mensajes en mi teléfono del trabajo. Mi jefe me dijo: 'Sr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz'”, dice. Esa (ahora ex) jefa le dijo a THR que vio a Noth hablando con Zoe en su escritorio. Zoe también la dejó escuchar algunos mensajes de voz "tipo coquetos" de él. La exjefa dice que le pareció extraño que Noth, que tenía 49 años en ese momento, obtuviera el número de Zoe y dejara esos mensajes, pero dice que no lo encontró alarmante. “Este fue durante el pico de Sex and the City”, dice ella. "Él era como un dios para nosotros".

Noth vivía en Nueva York, pero en un momento, dice Zoe, la invitó a ir a la piscina de un edificio en West Hollywood donde tenía un apartamento. Ella le dijo que tenía un amigo que vivía en el mismo edificio y que había ido a la piscina con frecuencia. Ese agosto, ella y su mejor amiga de la universidad, quien estaba de visita desde la costa este, fueron emocionadas a la piscina para conocer a Noth. La amiga visitante confirma que fue a la piscina y se sentó con Zoe y Noth en el jacuzzi.

Zoe dice que Noth le hizo "todo tipo de preguntas sobre mi especialización y lo que estudié". Tenía un libro con él y le dijo que le echara un vistazo porque estaba pensando en hacer un proyecto basado en el material. Luego, según Zoe y su amiga, él dijo que tenía que ir a su apartamento para recibir una llamada. Pero dejó el libro y le pidió a Zoe que lo revisara y lo trajera a su apartamento. Zoe se sintió halagada: "Me dijo: 'Me encantaría saber lo que piensas'. Pensé: 'Soy nueva. Me está pidiendo mi opinión, solo he estado en Hollywood durante dos meses".

Cuando fue a su apartamento para devolver el libro, dice Zoe, él la besó cuando ella cruzó la puerta. Ella le devolvió el beso tentativamente, pero luego dijo: "Gracias, voy a volver con mi amiga". El beso en sí no la alarmó; pensó que un beso del Sr. Big sería una historia divertida para contarle a sus amigos. Pero ella dice que luego la atrajo hacia él, la movió hacia la cama, le quitó los pantalones cortos y la parte inferior del bikini y comenzó a violarla por detrás. Ella estaba frente a un espejo. “Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!'”. Y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rió de mí".

Cuando terminó, dice: “Me di cuenta de que tenía sangre en la camisa. Salí de allí. Fui al apartamento de mi amigo [en el mismo edificio]". El amigo de la universidad que nos visitaba ya estaba allí, según ella. “Entré directamente, fui al baño y traté de sacar la sangre de mi camisa. Querían saber qué pasó. Le dije: 'Solo quiero irme a casa'”. La amiga que la visitaba la persiguió y dijo:“ Me estás asustando”.

Ese amigo, ahora psicólogo infantil en Boston, le dijo a THR que Zoe era sorprendentemente diferente cuando regresó del apartamento de Noth. “Ella fue directamente al tocador. Cuando salió, se mostró muy distante, algo fría. Es una persona muy sociable, dulce y amistosa. Fue un cambio muy extraño". Preguntó qué pasó, pero Zoe dijo fríamente que no iba a hablar sobre su vida personal. “No era propio de ella”, dice la amiga. "Nos fuimos. Subir en el ascensor fue incómodo. Ella no quiso hablar. Ella no haría contacto visual. Cuando subimos al auto, comencé a presionarla: 'Tienes que contarme lo que pasó. Algo esta mal.' No recuerdo las palabras que dijo, pero dije: 'Te llevaré al hospital'”.