Acusan a Tini de plagiar a La Mosca y Ariana Grande

Tini Stoessel: El plagio llegó a La Mosca también

Como si eso no fuera poco, otro grupo se sumó a la discordia de plagio. La cuenta de Twitter Real Time Rating comparó no sólo los planos del video con los de Ariana Grande, sino también la melodía con una de las canciones de La Mosca, donde la superposición entre una canción y otra vuelve a ser, materialmente idéntica. No es un detalle o dos, es el compás, el tono y hasta el ritmo, ligeramente acelerado.