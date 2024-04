USA presiona por un alto el fuego en Gaza y advierte a Israel por Rafah

Hamas, por su parte, informó que no tenía "problemas importantes" después de revisar la última propuesta de tregua de Israel, según un alto funcionario de Hamas a la Agence France-Presse. "La atmósfera es positiva a menos que haya nuevos obstáculos israelíes".

image.png USA presiona a Israel y Hamas por un alto el fuego para aliviar el sufrimiento humano.

Blinken también remarcó que Washington continuaba sus esfuerzos para impedir que la guerra de Gaza se expandiera apuntando contra Irán, “la mayor fuente de inestabilidad en la región”.

En ese sentido, aseguró que la implementación de una solución de dos Estados para Palestina e Israel y la normalización de las relaciones en la región con Israel servirían como la mayor reprimenda a Irán y Hamás. Sin embargo, lo que no mencionó es que el gobierno de Netanyahu tampoco quiere la solución de 2 estados sino ocupar la franja.

El plan del día después de Israel contempla el control de seguridad en todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza, territorios donde los palestinos quieren crear un estado independiente.

En su séptima visita a Medio Oriente que se extenderá hasta el 1 de mayo, Blinken intenta reiniciar la tregua y las negociaciones de liberación de rehenes, discutir los esfuerzos para evitar una espiral de conflicto regional y mejorar la situación humanitaria en Gaza.

Rafah

En Rafah, donde se estima que se refugian un millón de personas desplazadas, se reportó la muerte de 20 palestinos, entre ellos cinco niños, tras los ataques aéreos israelíes durante la madrugada de este lunes.

En el Foro Económico Mundial en Arabia Saudita Blinken volvió a reiterar la desaprobación de USA a la anunciada invasión israelí de Rafah. Israel carece de un plan que proteja a los civiles.

“Hemos dicho claramente, y desde hace algún tiempo en Rafah, que, en ausencia de un plan para garantizar que los civiles no sufran daños, no podemos apoyar una operación militar importante en Rafah. Y todavía no hemos visto un plan que nos dé confianza en que se pueda proteger eficazmente a los civiles".

image.png Advierten que una invasión a Rafah significaría la mayor catástrofe en la historia del pueblo palestino.

Joe Biden previamente también había hablado con Benjamín Netanyahu y reiterado su “posición clara” de oponerse a los planes israelíes de invadir la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza.

El presidente palestino,Mahmoud Abbas, en la cumbre afirmó que solo Estados Unidos podría impedir que Israel ataque a Rafah . “Solo un pequeño ataque obligaría a la población palestina a huir de Gaza. Entonces ocurriría la mayor catástrofe en la historia del pueblo palestino”.

Israel dijo que suspenderá la operación en Rafah si alcanza un acuerdo con Hamas.

