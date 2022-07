Uber bajo la lupa: Se filtran 124.000 documentos internos

Una investigación conjunta del diario británico The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denuncia las acciones éticamente cuestionables de la empresa de transporte Uber para consolidar su expansión por el mundo. En la investigación, denominada The Uber Files (Los Documentos Uber), The Guardian obtuvo acceso a 124.000 documentos confidenciales de la empresa, que datan de entre 2013 y 2017. Los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que a su vez colaboró con periódicos del mundo entero.