Starbucks, Uber o cómo los CEO de Wall Street inflan números

Starbucks, caso testigo

A partir de un reporte de VarietyData al que accedió FT, se reveló que

Entre principios de mes y el 24 de mayo, la compra de información privilegiada en las empresas S&P 500 ha sido la más fuerte desde marzo de 2020. Para el índice Russell 2000 -de pequeña capitalización-, ha habido más compradores internos que vendedores este mes por primera vez desde marzo de 2020

Parece que los inversionistas minoristas se retiraron del mercado de valores y la amenaza inminente de una desaceleración o recesión, "los expertos corporativos tienen una visión sin consenso en la mayoría de los sectores y (están) comprando activamente la caída", dijeron los analistas de JPMorgan.

Las acciones estadounidenses rompieron una racha de pérdidas de siete semanas el viernes, aunque el índice de referencia S&P 500 ha bajado un 12,8% en lo que va del año. La fuerte compra de información privilegiada "ha sido históricamente una señal bastante buena de los fondos del mercado", dijo David Giroux, gerente de cartera de T Rowe Price.

En ese sentido, se reveló que “a principios de este mes, Howard Schultz compró 15 millones de dólares en acciones de Starbucks después de regresar como director ejecutivo interino en marzo a la compañía que convirtió en una cadena mundial de café. Fue la primera compra de acciones con información privilegiada en Starbucks desde agosto de 2018, dijo VerityData. Las acciones de Starbucks han bajado un 35 por ciento en lo que va del año”.

Vladimir Shmunis, cofundador y director ejecutivo de RingCentral, una empresa de aplicaciones web que sustituye a los teléfonos fijos, gastó 1,2 millones de dólares en su primera compra de acciones desde que la empresa se hizo pública en 2013. El precio de las acciones de RingCentral se ha desplomado más del 60% este año. Los representantes de Starbucks y RingCentral no respondieron a una solicitud de comentarios por parte del medio británico.

"El director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, compró 15 millones de dólares en acciones de la empresa después de regresar como director ejecutivo interino en marzo", reveló FT a partir de un informe de VarietyData, con foto de Elaine Thompson para AP.

Uber, otro caso testigo

En diciembre 2021 se supo que el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, había salido de compras por US$9 millones en acciones en 2019, cuando salió a Bolsa la empresa de transporte privado.

Recordemos que en ese momento habían muchas dudas. Khosrowshahi tuvo que reconocer en aquel momento un debut comercial inestable e indicó que "los tiempos difíciles del mercado público podrían llevar meses". Nadie sabía por entonces los inversores iban a tardar casi otro año y medio en recuperar su dinero.

Forbes marcó en diciembre de 2021 algo muy interesante:

Más de dos años y medio después, el precio de las acciones aún languidece por debajo de su precio de oferta pública inicial de US$45. Y esto agrega más leña al fuego de que las grandes ofertas públicas iniciales con gran cobertura de los medios son instrumentos para enriquecer a la administración y no a los accionistas. De hecho, en noviembre del mismo año de la cotización, según las presentaciones de la SEC, las ventas del cofundador

Travis Kalanick totalizaron US$ 1,7 mil millones y se había deshecho del 90 % de sus acciones. Kalanick fue destituido como CEO en 2017 luego de acusaciones de acoso sexual y discriminación bajo su liderazgo, y fue reemplazado por Khosrowshahi. La acción continuó bajando desde allí y alcanzó un colapso del mercado pandémico de poco menos de US$ 14 el 18 de marzo de 2020, un 70 % por debajo de donde persuadió a los inversores de que era una buena apuesta. Serían perdonados por salir, la perspectiva no se veía bien.

El cambio de rumbo en el medio ambiente y el posterior repunte impulsado por las vacunas -que ha ayudado al mercado, incluido Uber- todavía mantiene a los inversores bajo el agua.

image.png Uber y Starbucks, dos empresas que viven de la demanda minuto a minuto, tuvieron que avanzar en diferentes frentes para contrarrestar el frenazo económico global.

Ahora es una empresa valorada en una capitalización de mercado de US$71 mil millones con una fuerza laboral de 26.900 empleados en más de 785 áreas metropolitanas y 85 países en todo el mundo. Khosrowshahi tiene la vista puesta firmemente en llevar a Uber a nuevas alturas en 2022, y The Edge predijo que este unicornio puede haber sido un fracaso anteriormente, pero ha cambiado de opinión gracias a la creencia del CEO en los planes futuros de la compañía.

Es decir, es una estrategia que puede funcionar y ayudar a amortiguar el impacto de los baches -cada vez más profundos- de las bolsas en el mundo, pero es importante entender de qué se está hablando cuando suben o bajan las acciones. De más está decir que eso trae como consecuencia bonos más onerosos.

