Talibanes inician la guerra contra las milicias de oposición

Ahmad Massoud, hijo del héroe asesinado de la resistencia antisoviética Ahmad Shah Massoud, lidera la coalición contra los talibanes en Panjshir.

Amrullah Saleh, el primer vicepresidente del derrocado gobierno afgano, ha apoyado a la coalición en su lucha contra los talibanes.

Amir Khan Muttaqi, miembro de alto rango del equipo de negociación de paz de los talibanes, dijo en un mensaje de audio posteado en Twitter, que el grupo había intentado sin éxito negociar un traspaso pacífico de la provincia:

Hermanos míos, hicimos todo lo posible para resolver el problema de Panjshir con conversaciones y negociaciones ... pero lamentablemente todo fue en vano.

Ahora que todo Afganistán está en paz y los muyahidines han salido victoriosos, ¿por qué debería sufrir el pueblo de Panjshir?

Aquellos que quieran seguir luchando deben saber que ya es suficiente. No se pudo hacer nada con el apoyo de la OTAN y Estados Unidos durante todos estos años. No deberías seguir luchando. Únete al Emirato Islámico.

Pero también ocurrieron enfrentamientos en las provincias de Wardak y Daikundi, que albergan a grandes grupos de hazaras, una minoría mayoritariamente chiíta, que han formado milicias armadas.

Asadullah Asadi, portavoz del líder de la milicia Abdul Ghani Alipur en el distrito de Behsud, Wardak:

La situación es muy inestable y volátil. Nosotros, el grupo de resistencia, nos hemos trasladado a los valles de las montañas y nuestra relación con los talibanes está empeorando. Los talibanes querían que nos rindiéramos, lo que no es aceptable para nosotros.

En Kabul, los talibanes han prometido amnistía a todos los asociados con el gobierno anterior, y sus líderes les han dicho a los miembros del grupo que traten a los afganos con respeto.

Pero en ausencia de un nuevo gobierno, los combatientes talibanes parecen estar vigilando a la población basándose en su interpretación personal de lo que es un comportamiento apropiado.

El líder supremo de los talibanes, Mawlawi Haibatullah Akhundzada, ha encabezado una reunión de liderazgo de 3 días para discutir la formación de un nuevo gobierno.

En una demostración simbólica, Anas Haqqani, un funcionario influyente dentro del movimiento Haqqani, ala dura y violenta de los talibanes, visitó la base aérea de Bagram, que construyó y abandonó Estados Unidos, y donde pasó 4 años en prisión. .

En las fotos distribuidas en las redes sociales, Haqqani dirigió una visita guiada a través de las salas de interrogatorio y las jaulas de metal, seguido de combatientes talibanes tomando fotos en sus teléfonos.

Haqqani fue liberado en 2018 a cambio de 2 profesores, un estadounidense y un australiano, secuestrados mientras trabajaban para la Universidad Estadounidense en Kabul y mantenidos cautivos por la red Haqqani.

Al Qaeda

Al Qaeda elogió la victoria de los islamistas afganos sobre Estados Unidos en un comunicado difundido en nombre de su líder, Ayman al-Zawahiri, cuyo paradero se desconoce.

El grupo terrorista pidió a los afganos que se unan detrás de los talibanes.

Los talibanes han prometido no dar refugio a Al Qaeda en Afganistán.

Se espera que los talibanes anuncien en los próximos días la formación de una nueva administración, que han indicado que no incluirá mujeres.

En tanto, es un misterio por resolver qué harán los talibanes con Isis-K.