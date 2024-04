Segundo día del juicio a Trump: Fiscales presentan una moción por desacato

Bragg está instando al juez de Manhattan Juan Merchán a que pene a Trump no sólo con una multa económica por desacatar la orden de silencio sino también "con una pena de prisión de hasta treinta días".

image.png El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, llega al tribunal penal de Manhattan el martes 16 de abril de 2024 en Nueva York.

El mes pasado, el juez a cargo de la causa, Juan Merchán, ordenó a Trump a que no hiciera declaraciones públicas (ni tampoco su defensor o allegados) sobre el caso Stormy Daniels. El bozal legal impuesto a Trump por Merchán partió de "declaraciones extrajudiciales previas" que establecieron "un riesgo suficiente para la administración de justicia".

Ahora bien, el primer día del juicio penal y el inicio de la selección del jurado, los fiscales de Manhattan ya habían empezado a sugerir que Trump violó “el bozal legal de silencio” al menos en tres ocasiones en sus redes sociales. Los fiscales solicitaron que Trump debería pagar una multa de 3.000 dólares por las tres presuntas violaciones de la orden de silencio, es decir, 1.000 dólares por cada violación.

Cabe destacar que el jurado a cargo de decidir el destino de Trump es netamente 'demócrata', lo que el propio Wall Street Journal denunció como "imparcial". “Elegir un jurado imparcial en territorio demócrata, donde el presidente Biden ganó el 87% de los votos en las elecciones de 2020, será un desafío, dicen los consultores judiciales”, señala el WSJ.

Tal como reveló Urgente24, los fiscales de Manhattan acusan a Trump de haber falsificado sus estados financieros en 2016 para ocultar aquellos miles de dólares pagados a la ex actriz porno para guardar silencio sobre su relación. La operación le habría sido disfrazada a través de transacciones realizadas por uno de los abogados de ese entonces del exjefe de la Casa Blanca. Michael Cohen habría pagado a Daniels y luego fue reembolsado por Trump, quien incluyó ese dinero como gastos legales de la Organización Trump, la empresa familiar, lo que puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

Las publicaciones de Trump de la 'discordia' sobre el caso Stormy

El Fiscal general de Manhattan dijo puntualmente que Trump infringió la ley con una publicación en las redes sociales del 10 de abril sobre Michael Avenatti, un abogado que anteriormente representó a la actriz porno Stormy Daniels. Avenatti fue posteriormente declarado culpable de robarle a Daniels, según lo divulgó FoxNews.

Incluso a principios de este mes, Trump volvió a ser lapidario contra el ex abogado de Stormy Daniels: "No podemos ser hipócritas cuando se trata de la Primera Enmienda. Es indignante que Cohen (testigo) y Daniels puedan hacer innumerables entrevistas televisivas, publicar en redes sociales y gana dinero con documentales falsos, todo hablando mierda sobre Trump, pero lo amordazan y lo amenazan con ir a la cárcel si responde".

image.png El expresidente Donald Trump se sienta en la sala del tribunal con los abogados Todd Blanche y Emil Bove en el segundo día de su juicio en el Tribunal Penal de Manhattan, Nueva York, Nueva York, EE. UU., 16 de abril de 2024.

La oficina del fiscal general también señaló otra publicación del 10 de abril, en la que Trump compartió una imagen de un documento titulado "Declaración oficial de Stormy Daniels", fechado el 30 de enero de 2018.

En tal informe, Stormy Daniels niega que tuvo relaciones sexuales con Trump.

"Durante las últimas semanas me han pedido innumerables veces que comente sobre informes de una supuesta relación sexual que tuve con Donald Trump hace muchos, muchos, muchos años", dice el comunicado de Daniels. "No niego este asunto porque me pagaron 'dinero para mantener mi silencio', como se ha informado en tabloides de propiedad extranjera. Estoy negando este asunto porque nunca sucedió", agrega.

Trump publicó, junto con la foto de la evidencia, "¡MIRA LO QUE SE ACABA DE ENCONTRAR! LAS NOTICIAS FALSAS LO INFORMARÁN", en modo irónico.

