Rusia y Ucrania dicen que comenzó la batalla por el Donbás

Este martes 19/4, el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, fue el primer alto cargo ruso que confirmó públicamente que la batalla por el Donbás había comenzado, diciendo a la cadena de televisión India Today: "La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando. Y, me parece, ahora será un momento importante en esta operación especial". El jefe de la diplomacia rusa aseguró además que Rusia no tiene la intención de cambiar "el régimen" en Ucrania. "No vamos a cambiar el régimen en Ucrania, hemos hablado de esto muchas veces. Queremos que los ucranianos decidan por sí mismos cómo quieren vivir", dijo, pese a haber justificado al inicio de la campaña militar la ofensiva en Ucrania con la "desnazificación" del país vecino y haciendo referencia en varias ocasiones al "régimen nazi" de Kiev.