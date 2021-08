Tras conocerse el documento, el gobernador sostuvo que "nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice avances sexuales inapropiados. Tengo 63 años, viví toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy y no es lo que fui".

La renuncia se hará efectiva en 14 días y el cargo lo asumirá la actual vicegobernadora, Kathy Hochul, convirtiéndose en la primera mujer al frente de Nueva York. Cuomo dijo que Hochul es "inteligente y segura", sosteniendo que la transición "debe ser perfecta" y "ella puede ponerse al día rápidamente".

Official_Lt_Gov_Kathy_Hochul_briefing.jpg Kathy Hochul será la primera mujer al frente de Nueva York.

Al anunciar su dimisión hoy (10/8), Cuomo llevó acabo un acto de mártir para tratar de victimizarse al afirmar que una "controversia política" como la que atraviesa consumirá "tiempo y dinero que debería ser utilizado para combatir la covid-19" y optó por "dar un paso a un lado".

El gobernador dijo que su abogada, Rita Glavin, ya ha planteado serios "problemas y fallas que deberían preocupar a todos los neoyorquinos" con respecto a la imparcialidad del informe. Luego de de eso, pidió disculpas aunque intentó justificarse.

Esto no quiere decir que no hay 11 mujeres a las que realmente ofendí, las hay, y por eso me disculpé profundamente

Y agregó:

He estado demasiado familiarizado con la gente. Mi sentido del humor puede resultar ofensivo y desagradable. Abrazo y beso a la gente casualmente

El gobernador, al parecer, no sabe diferenciar un abrazo amistoso de un (en realidad 11) acoso sexual.

Desde que se dio a conocer el informe, diversas figuras del Partido Demócrata, del que Cuomo ha sido un referente, han pedido su renuncia. Incluso el presidente estadounidense Joe Biden. Además, se había hablado la posibilidad de iniciar un proceso de impeachment si el gobernador no dejaba el cargo voluntariamente.

En una conferencia de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, habló al respecto.

El presidente dejó en claro sus puntos de vista y sus opiniones la semana pasada. Nuestra opinión es que esto es sobre estas mujeres valientes que se presentaron, contaron sus historias, compartieron sus historias. Y la investigación supervisada por el fiscal general que, por supuesto, se completó hoy en un resultado que el presidente pidió la semana pasada

Psaki dijo que Biden no ha hablado con Cuomo. "No hay planes, que yo sepa" para hablar con él, aseguró. Y cuando se le preguntó si la Casa Blanca recibió un aviso sobre la renuncia, Psaki dijo que no.