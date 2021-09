Prevent Senior y el "Kit covid": Una muerte casi segura

Otro factor, según el informe, sin embargo, es la "creencia ciega en torno a la eficacia de la droga". La propia madre de los fundadores del operador, Fernando Parillo y su hermano Eduardo Parillo, fue tratada con hidroxicloroquina, una droga defendida por Bolsonaro, y sus simpatizantes, como capaz de evitar el covid-19 o curar a los infectados, enfatiza el diario.

El expediente de los médicos que denunciaron a la aseguradora señala la existencia de un vínculo entre la empresa y el Gobierno de Bolsonaro a través de un gabinete paralelo de médicos negacionistas que operaba dentro del Ministerio de Sanidad. Dicho gabinete intervenía en Prevent Senior a través de los médicos Nise Yamaguchi y Paolo Zanotto, dos grandes defensores del tratamiento precoz, que ya declararon ante la CPI por estar acusados de dar orientación informal al presidente brasileño sobre la enfermedad.

La empresa se acercó al gobierno del ultraderechista justo al comienzo de la pandemia, luego de que el entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, criticara el alto número de muertes en sus hospitales. La aseguradora médica llegó a acumular el 30% de las muertes por coronavirus. Parrillo, sin embargo, niega este enfoque, detalla el sitio de noticias local Brasil247.

Declaraciones ante la CPI

Según el diario brasileño Correio Braziliense, el director ejecutivo de Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, reconoció ante la CPI de covid-19 el miércoles pasado (22/9) que la empresa cambió los registros de los pacientes con coronavirus.

Al testificar, admitió que luego de 2 o 3 semanas de internación, se removió la información de que el paciente tenía la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y se colocó otro.

Por ello, el presidente del colegiado, el senador Omar Aziz, cambió la condición del médico de testigo a investigado.

Pedro Benedito Batista Júnior, director ejecutivo de Prevent Senior declarando ante la CPI del covid-19 el pasado miércoles 22/9.

Uno de los registros médicos que se habría modificado es el de Regina Hang, madre de Luciano Hang, quien aboga por la aplicación de cloroquina, ivermectina y azitromicina contra el covid-19. La CPI mostró un video en el que el empresario asegura que su madre murió porque, supuestamente, no había sido tratada con cloroquina.

Aunque Pedro Batista insistió en que no tenía autorización para detallar la historia clínica, el senador Randolfe Rodrigues demostró que la afirmación de Hang era falsa, ya que su madre fue sometida al "tratamiento temprano". En un comunicado, Hang dijo que su madre murió por complicaciones del covid-19 y declaró "total confianza en los procedimientos adoptados por Prevent Senior".

Lo mismo le habría sucedido al toxicólogo Antony Wong, también un partidario intransigente del "kit covid". Según la revista Piauí, se habría sometido a una combinación de cloroquina con otras drogas, además de haberse sometido al controvertido tratamiento con ozono. Sin embargo, la causa de la muerte no se atribuyó al covid-19. Prevent Senior niega haber malversado los certificados de defunción.

¿Y ahora?

La CPI de covid-19 tendrá una de las semanas más tensas en la recta final de su trabajo.

Un expediente elaborado, por Bruna Morato, abogada de los médicos de Prevent Senior, que denunciaron irregularidades cometidas por la empresa, fue entregado a la CPI. El mismo señala que Prevent Senior presionó a los profesionales para utilizar el llamado "Kit Covid", además de no consultar a pacientes y familiares sobre el uso de estos medicamentos.

El documento también señaló que los registros médicos y certificados de defunción del médico Anthony Wong y Regina Hang habrían sido alterados para ocultar que habrían muerto como resultado de complicaciones relacionadas con covid-19.

Morato le dijo a la CPI este martes (28/9) que los médicos y enfermeras debían trabajar para la dirección de Prevent Senior incluso después de haber dado positivo en la prueba de coronavirus.

También denunció que Wong "fue ingresado en una unidad no covid, generalmente para pacientes cardíacos".

"Médicos y enfermeras trabajaban infectados. Como en el caso del Dr. Anthony Wong, lo repito, lo que me sorprende no es solo el hecho de que usara un tratamiento preventivo y fuera conejillo de indias para ciertos tratamientos. Pero el hecho de que ingresara en una unidad de cardiología [tras contraer el nuevo coronavirus], entre tantos otros pacientes, ponía en riesgo la vida de aquellas personas que estaban con él en una UCI, que no tenía aislamiento para Covid", afirmó Morato.