Espero que todo sea como debería, y la Sputnik V mostrará sus altos niveles de protección contra el covid en la vida real Espero que todo sea como debería, y la Sputnik V mostrará sus altos niveles de protección contra el covid en la vida real

De este modo, está previsto que el mandatario ruso participe por videoconferencia en la reunión del Consejo de la Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que tendrá lugar esta semana en la capital de Tayikistán, Dusambé.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, precisó que Putin se hizo una prueba y está "completamente sano".

El aislamiento no influye directamente en el trabajo del presidente, con la salvedad de que ahora no habrá eventos presenciales durante un tiempo El aislamiento no influye directamente en el trabajo del presidente, con la salvedad de que ahora no habrá eventos presenciales durante un tiempo

Según señala The Moscow Times, Putin evita usar mascarilla en apariciones públicas y, desde el inicio de la pandemia, todos los que quieran reunirse con él cara a cara deben hacer antes una cuarentena de 2 semanas.

El diario local detalla que el presidente ruso "es conocido por su aversión a los gérmenes y su intensa cautela con respecto a su salud" y que "el Kremlin ha dicho que se han instalado "túneles de desinfección" especiales en el complejo y en la residencia de Putin en las afueras de Moscú para protegerlo del covid-19".

Rusia ha luchado por mantener la pandemia bajo control desde el aumento de la variante Delta, con tasas de vacunación más lentas de lo esperado teniendo como consecuencia un mayor aumento de casos de infectados y números de muertos.