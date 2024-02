Plan posguerra de Israel: No Palestina y control sobre Gaza y Cisjordania

Asimismo, Netanyahu sugiere, para mantener el orden y reemplazar a Hamas, trabajar con representantes locales “que no estén afiliados a países o grupos terroristas y no reciban apoyo financiero de ellos”. Pero no nombró quién sería el partido palestino.

No mencionó la Autoridad Palestina que tiene un autogobierno limitado en la Cisjordania, con la que mantiene una relación enconada y la que a ojos de USA y otros países árabes sería la opción más factible de gobernar “democráticamente" a Gaza.

Alega que Israel se siente demasiado insegura como para retirarse de las tierras dominadas por los terroristas y describe la desmilitarización y la desradicalización como objetivos a alcanzar en el mediano plazo. Además pasa por alto la duración de esta etapa y condiciona la rehabilitación de la Franja de Gaza que ha sido devastada por la ofensiva de Israel.

También, según The Guardian, propone que Israel “tenga presencia en la frontera entre Gaza y Egipto, en el sur del enclave, y coopere con Egipto y Estados Unidos en esa zona para impedir intentos de contrabando, incluso en el cruce de Rafah".

Y, por último, pide cerrar la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, y reemplazarla con otros grupos de ayuda internacional. Cabe recordar que Israel encontró grandes cantidades de armas dentro de las habitaciones del edificio en al sede central y acusó a varios miembros de la UNRWA de participar en los ataques del 7 de octubre

Autoridad palestina critica plan de Israel

Luego de la difusión del plan, el portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas , Nabil Abu Rudeineh, consideró que la propuesta de Netanyahu estaba condenada al fracaso, al igual que cualquier plan israelí para cambiar las realidades geográficas y demográficas en Gaza.

"Si el mundo está realmente interesado en tener seguridad y estabilidad en la región, debe poner fin a la ocupación israelí de tierras palestinas y reconocer un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital", explicó a Reuters.

En sintonía, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina considera a los planes de posguerra de Netanyahu a “una reocupación oficial de la Franja de Gaza y la imposición del control israelí sobre ella”.

image.png El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que no aceptará que Gaza no pertenezca a un Estado palestino con Jerusalén como capital.

Y concluyó: “Es una maniobra descarada para interceptar y frustrar los esfuerzos estadounidenses e internacionales realizados para vincular el cese de la guerra y la liberación de prisioneros y rehenes con la resolución del conflicto y la encarnación del Estado palestino sobre el terreno”.

Es difícil que los musulmanes aceptan una libertad indefinida para que las FDI operen en toda la Franja tras la destrucción que causaron. ¿Cómo será el choque entre el gobierno palestino y las bayonetas israelíes?

Los palestinos temen un nuevo éxodo masivo y una Gaza sin rumbo controlados por milicias. Los ultraortodoxos judíos y populistas, representados por el fundamentalista Itamar Ben-Gvir, quieren repoblar la devastada franja con asentamientos israelíes y echar a los palestinos mediante incentivos financieros.

Israel resentida y aún traumatizada por la masacre del 7 de octubre se niega a creer que solución de los “dos estados” es lo único que garantizaría la convivencia pacífica entre un futuro estado palestino y el estado de Israel.

Arabia Saudita ya ha dicho que la única solución a la guerra y estabilización en Medio Oriente es un Estado Palestino y el cese de la ocupación israelí.

