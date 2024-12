Perú: Vocero de Boluarte envuelto en un escándalo por niños intoxicados

Tras el allanamiento de 8 horas, el aliado de Boluarte negó todas las acusaciones. Indicó que la intoxicación masiva ocurrió cuando él ya no ocupaba la dirección de Qali Warma; y aseguró que los reportajes solo se han basado en dichos. “No existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, no hay forma de generar restricciones a la libertad”.