Perú: El oficialismo quita su apoyo a Pedro Castillo

Waldemar Cerrón aseguró que los legisladores de Perú Libre habían permanecido en silencio hasta ahora “porque había que darle una oportunidad” a Pedro Castillo para que pudiera gobernar.

Pero dar una oportunidad no significa ser cómplice ni parte de la desgracia de nuestro país. Al unísono vamos a seguir siempre luchando para que tengamos un Gabinete que sí represente al pueblo peruano.

Sin embargo, Perú Libre conserva en el Ejecutivo a:

Betssy Chávez, de Perú Libre, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, en reemplazo de Iber Maraví;

Dina Boluarte, vicepresidenta, ministra de Desarrollo.

mirtha vasquez.jpg Mirtha Vásquez, flamante 1ra. Ministra de Perú.

Una bio

Mirtha Vásquez asumió la Presidencia del Consejo de Ministros en reemplazo de Guido Bellido, quien renunció tras una crisis política que abarcó 2 meses, desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo.

Abogada de profesión, la excongresista de izquierda presidió el Congreso desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021, durante la gestión interina de Francisco Sagasti en la Presidencia de la República.

Dato: hasta la fecha ella ha sido columnista del diario La República.

Nacida en Cajamarca hace 46 años, Mirtha Vásquez estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cajamarca, y luego hizo una maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Vásquez es “activista ambientalista y defensora de derechos humanos”, según ella se presenta en su cuenta personal de Twitter.

Precisamente en Cajamarca fue conocida por su defensa a los derechos humanos. Ella fue abogada de Máxima Acuña y su familia contra la minera Yanacocha, que había denunciado a dicha familia por el delito de usurpación agravada en la presunta invasión de un terreno de 30 hectáreas.

Entre los años 2003 y 2019, fue abogada en la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y docente en la Universidad Nacional de Cajamarca. Posteriormente, empezó su campaña al Congreso por el Frente Amplio, y alcanzó un escaño cuando sumó 12.687 votos en su región.

En marzo 2021, confirmado su ingreso al Parlamento, Mirtha Vásquez cuestionó a sus colegas que se mostraban incómodos por tener que presentar cada uno su Declaración Jurada de Intereses.

Yo supongo que hay mucho gente que está incómoda con ese tema [de la declaración de intereses], porque es importante colocarlos. […] A mí me parece bien importante esto, y aunque a la gente le cause incomodidad, creo que es necesario, porque, después, no se puede solucionar ese asunto y ya empiezan las denuncias. Eso [completar la información] me parece muy saludable.

Solamente 12 congresistas presentaron hasta julio sus declaraciones juradas, y Vásquez fue una de ellos.

Mirtha Vásquez ejerció la presidencia de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y fue también vicepresidenta de la Comisión de Ética, desde donde cuestionó que, hasta el momento, no hubiese ningún congresista sancionado por faltas al Código de Ética.

Tras la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia, Mirtha Vásquez fue integrada por la Mesa Directiva presidida por Francisco Sagasti.

Agradezco la confianza del presidente @PedroCastilloTe para trabajar por el #GobiernoDelPueblo y las reformas que necesita el país desde la @pcmperu. "Por este país de mujeres y hombres que luchan por vivir en dignidad, sin discriminación y que promueven los reales cambios". — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) October 7, 2021

Destacó la labor de Vásquez en una semana trágica tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, a causa de la violenta represión policial durante la marcha nacional contra Manuel Merino: "Esta es la generación de los jóvenes que nos ha dado una lección para poder reconducir los destinos del Estado".

Antes de dejar la Presidencia del Congreso, Vásquez destapó

los polémicos pedidos de viajes hechos por los congresistas de las entonces bancadas mayoritarias,

las presiones en temas como la devolución de fondos de la Oficina de Normalización Previsional,

una autocrítica a los ascensos que había aprobado y que tuvo que corregir.

Y ella destacó como labor

aprobación de leyes sobre la seguridad alimentaria, la salud, vivienda social,

aprobación de la ley antimonopolio,

eliminación de leyes que precarizaban el trabajo en la agroexportación,

sanción de la ley del acoso político,

sanción de la ley de las casas refugio,

desafuero de Edgar Alarcón,

inhabilitación de Martín Vizcarra,

denuncia de la mafia de 'Los Cuellos Blancos'

Nuevo gabinete

Nuevo gabinete ministerial: