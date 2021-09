Nuestra posición es de avanzar. Nosotros no vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos el Mercosur como herramienta de ideología. El Mercosur tiene propuesta muy clara. Es plataforma de integración a la economía global. Si no entregar este servicio, vamos a modernizar y los incomodados que se retiren Nuestra posición es de avanzar. Nosotros no vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos el Mercosur como herramienta de ideología. El Mercosur tiene propuesta muy clara. Es plataforma de integración a la economía global. Si no entregar este servicio, vamos a modernizar y los incomodados que se retiren