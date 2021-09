Argentina no cede su postura de no flexibilizar el Mercosur

Hay todo un debate jurídico alrededor de si es posible o no entablar negociaciones comerciales de forma individual. El punto en cuestión es la resolución 32/00 del Mercosur, del año 2000, respecto de la cual Uruguay ha argumentado que al no haber sido ratificada por los Parlamentos no entró en vigencia. La postura argentina difiere de la uruguaya sobre este punto.

Si Brasil los apoya, ¿Qué opina Paraguay? Euclides Acevedo, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, dijo a la agencia AFP que Asunción "observa con inquietud esta decisión", y aseguró que el tema será tratado en la reunión del Consejo del Mercado Común -el máximo órgano del bloque- los próximos 22 y 23 de septiembre. "Paraguay sigue sosteniendo su posición de ser fiel a lo establecido en el tratado fundacional y en el protocolo de Ouro Preto" sobre la unanimidad en las decisiones del grupo, subrayó el canciller.

En Argentina, el único miembro del gobierno que se pronunció sobre el tema fue Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, advirtiendo que el Mercosur "se negocia en bloque, no un país individualmente":

Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. La normativa del Mercosur es muy clara, los acuerdos se hacen en bloque, no de manera unilateral. Estaremos observando a ver qué es lo que hace. Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. La normativa del Mercosur es muy clara, los acuerdos se hacen en bloque, no de manera unilateral. Estaremos observando a ver qué es lo que hace.

De acuerdo con el instituto público-privado Uruguay XXI, mientras a comienzos de los años 2000 las ventas hacia China representaban el 5% de las exportaciones, en 2020 alcanzaron los 2.157 millones de dólares, lo que representa casi el 30% de las exportaciones totales. Los tres principales productos uruguayos comprados por el país asiático son carne bovina, soja y celulosa.

Con cautela…

El expresidente de Uruguay José Mujica y los exvicepresidentes Danilo Astori y Rodolfo Nin Novoa —canciller en el tercer gobierno del Frente Amplio— recordaron que ya se había avanzado en el gobierno anterior y se había frustrado el acuerdo con China, algo que “podría” volver a pasar.

Mujica advirtió que hay que tener en cuenta que las negociaciones no son impulsadas por “carmelitas descalzas” sino por “grupos de intereses”: “Seguramente hay sectores como ciertas agroindustrias que se pueden ver favorecidas en Uruguay, pero hay otros que se pueden sentir muy perjudicados”.

El deseo de Astori es que Uruguay logre un acuerdo de TLC con China pero sostuvo que “hay que cuidar los intereses” del país en relación con los vecinos: “La ruptura con el Mercosur es la peor opción ”, indicó. “Es un error decir: si a los socios del Mercosur no les gusta, mala suerte, lo hacemos igual. Esa actitud es mala de Uruguay. No es la que Uruguay debería poner en práctica”, opinó.

Astori considera que “hay que incluir al Mercosur” en las negociaciones: “Uruguay tiene intereses muy importantes en el Mercosur, los tiene que cuidar. Hay que avanzar con mucha cautela en este proceso. No hay que avanzar en un tono confrontativo”. Todas estas declaraciones las brindó en la radio Universal.