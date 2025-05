Memorando de paz de Rusia / Putin en Estambul para claudicar contra Ucrania

image.png Vladimir Putin en Moscú | GENTILEZA RT

En cuanto a la reunión anterior, celebrada el 16 de mayo en Estambul, ambas delegaciones —la rusa y la ucraniana—, pese a la ausencia de los presidentes Vladímir Putin y Volodímir Zelensky, acordaron un intercambio de prisioneros y delinear una visión detallada de un posible alto el fuego.

De qué trata el memorando de Rusia para una tregua con Ucrania

Lo que sí confirmó el portavoz ruso en relación al memorando es que el presidente ruso Vladimir Putin reitera constantemente la posición de Moscú en contra de la expansión de la OTAN hacia el este, en particular sobre los países que antiguamente formaban parte del Pacto de Varsovia. Dejó entrever, además, que bajo ninguna circunstancia permitirá que Ucrania se convierta en miembro de la Alianza Atlántica ni de la Unión Europea.

El objetivo de las conversaciones propuestas es eliminar las causas fundamentales del conflicto y garantizar los intereses de Rusia

image.png El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo este viernes que Kiev quiere primero ver el borrador del memorando ruso antes de decidir si enviará a su delegación a Estambul| SPUTNIK NEWS

El gobierno de Moscú ha venido exigiendo una serie de condiciones para alcanzar la paz con Ucrania, entre ellas el reconocimiento de los territorios ganados en combate o mediante plebiscitos ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, lo que estuvo puesto sobre la mesa de las últimas negociaciones, como reveló Urgente24.

Sobre esa cuestión, la primera propuesta de paz presentada por Vladímir Putin, hace unos meses, contemplaba el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk y Lugansk —autoproclamadas repúblicas dentro de la Federación Rusa—, así como de las provincias de Zaporiyia y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022.

Sin embargo, frente a la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump —a quien “se le está agotando la paciencia”—, Putin transmitió una nueva postura al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, durante una reciente reunión en San Petersburgo. En ese encuentro, el presidente ruso habría planteado la posibilidad de renunciar “parcialmente” a sus reclamaciones sobre ciertas zonas de las cuatro regiones ucranianas actualmente ocupadas de forma parcial y que aún permanecen bajo control de Kiev.

Trump perdió la paciencia con Rusia y Putin

Este lunes, esta nueva tanda de negociaciones directas entre Kiev y Moscú tiene lugar en medio de crecientes tensiones entre el presidente Vladimir Putin y la Casa Blanca, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, lo calificara de “loco” por continuar derramando sangre con el mayor ataque aéreo registrado recientemente.

image.png El posteo de Trump en donde le suelta la mano a Putin | GENTILEZA TELEMUNDO

Donald Trump tildó a su par ruso Vladimir Putin de “loco” por el ataque masivo con 266 drones y 45 misiles perpetrado por Rusia en Ucrania, que dejó al menos 13 muertos, en medio de rumores de que el líder ruso estaría ultimando los preparativos para una ofensiva a gran escala en el verano del hemisferio norte.

Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no solo a soldados

"Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizá esto me dé la razón. Pero si es así, ¡conducirá a la caída de Rusia!", escribió Trump en su red social, dejando entrever su reciente distanciamiento del Kremlin debido a la falta de predisposición —según Washington— a sellar una tregua con Kiev, y por condicionar las negociaciones a ciertas garantías territoriales.

Trump también aseguró que "sin una presión realmente fuerte sobre los dirigentes rusos, esta brutalidad no puede detenerse. Las sanciones ciertamente ayudarán".

"Putin no quiere la paz, el quiere seguir en la guerra y nosotros no deberíamos permitírselo", agregó y luego anticipó que por esa razón se aprobarán"más sanciones a nivel europeo".

Rusia, por su parte, justificó la ofensiva del fin de semana como una represalia por los ataques del frente ucraniano en su territorio. Esta última semana, Moscú ha tomado 13 localidades ucranianas, según divulgó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

