Líbano caliente: Israel en alerta por "venganza" de Hezbollah

Mientras se intensifican las escaramuzas en la frontera con Líbano entre Israel y Hezbollah. La fuerza de paz de la ONU aseguraron estar está "profundamente preocupada" por las "consecuencias devastadoras" de una posible escalada.

Incluso el primer ministro libanés, Najib Mikati, condenó el asesinato y dijo que "tiene como objetivo arrastrar al Líbano" más hacia la guerra, según Arab News.

Israel no se responsabilizó del ataque del 2 cabecilla de Hamas y pareciera querer evitar una guerra con Hezbollah. El portavoz del ministerio de exteriores, Mark Regev declaró: “Quienquiera que haya hecho esto, no es un ataque al Estado libanés. No es un ataque a la organización terrorista Hezbollah. Quienquiera que haya hecho esto, es un ataque a Hamás, eso está muy claro”.

Sin embargo, el contraalmirante Daniel Hagari, afirmó que las FDI se encuentran en un “nivel muy alto de preparación, en todos los ámbitos, en defensa. Estamos muy preparados para cualquier escenario"

"Lo más importante que podemos decir esta noche es que estamos centrados y seguiremos centrados en luchar contra Hamás", dejando en claro que por ahora la lucha es contra Hamas.

Asimismo, el martes el recién instalado Ministro de Asuntos Exteriores, Katz, al comenzar su primer día de trabajo dejó fuertes declaraciones contra el "eje de la resistencia" proiraní y hostil al Estado de Israel. El “Eje de la Resistencia”, se conforma por las milicias iraquíes musulmanas chiítas que han estado disparando contra las fuerzas estadounidenses en Siria e Irak, y a los hutíes de Yemen y Hezbollah en el Líbano.

image.png Algunos analistas opinan que una guerra a gran escala con el Líbano convertiría a Gaza en un espectáculo secundario ya que el equipamiento y la capacidad de Hezbollah eclipsaría a Hamas.

"Estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial contra Irán, el líder del Islam radical, cuyos tentáculos ya están en Europa".

En esa línea sostuvo que Hezbolá será la segunda prioridad del ministerio. “El objetivo es aplicar presión diplomática que obligaría a Hezbollah a retirarse de la frontera norte de Israel, incluso mediante la implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige esa medida”.

Por su parte, Irán declaró que el asesinato de Saleh al-Arouri en Beirut fue una "operación terrorista cobarde" por parte de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian expresó: “La malvada actividad de la maquinaria terrorista de este régimen terrorista en otros países es una amenaza real a la paz y la seguridad y una grave alarma para la seguridad de los países de la región”.

Otra alerta de escalada responde a los incesantes ataques hutíes en el Mar Rojo. El martes (2/1) volvieron a disparar contra buques mercantes estratégicos en el estrecho de Bab el-Mandeb. La misión francesa ante la ONU dijo que el Consejo de Seguridad, del que Francia y Estados Unidos son miembros permanentes, discutiría los ataques hutíes en una reunión este miércoles.

