La venganza de Vladimir Putin se llama Oreshnik

"No descarto que Rusia pueda usar armas balísticas como el Oreshnik, razón por la cual Putin decidió advertir a Trump. Los estadounidenses cuentan con un sistema especial SBIRS (sistema de alerta temprana espacial para lanzamientos de misiles balísticos), que detecta los lanzamientos de misiles balísticos basándose en su señal térmica."

"Putin quizás avisó a Trump para que no activara accidentalmente alertas que causaran un pánico innecesario".

oreshnik.jpg

El mensaje

¿Qué quiso decir? Que Putin -con la excusa de darle su opinión sobre la 2da. ronda de conversaciones celebrada en Estambul (Turkiye)- informó a Trump el 04/06 que Moscú atacará objetivos militares y no atacará objetivos civiles. Esto sería porque Putin se anticipa a la denuncia posible de Volodymyr Zelensky de que Rusia ataca con armas estratégicas objetivos civiles.

Citando a Ian Bremmer, presidente del think tank Eurasia Group, The New York Times opinó: "La respuesta de Putin será 'un bombardeo más extenso... de ciudades e infraestructuras ucranianas'".

El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitri Peskov, añadió que el momento y el método de respuesta dependerán de la decisión del ejército ruso: “Por supuesto, se tendrá en cuenta el hecho de que el régimen de Kiev ha adquirido todas las características de un régimen terrorista”.

Putin enfatizó que Ucrania intentó perturbar la reunión en Estambul “llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos civiles, contra la población pacífica”.

A su vez, Trump le dijo a Putin que USA no había sido informado de los planes de Kiev de atacar aeródromos rusos. Posteriormente, Trump escribió en la red social Truth Social que él y Putin habían discutido el ataque de Ucrania a aeródromos rusos.

"Esta fue una buena conversación, pero no una que conduzca a una paz inmediata. El presidente Putin dijo, con mucha firmeza, que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos", escribió Trump.

Tanto el referente conservador Steve Bannon como el activista Charlie Kirk condenaron abiertamente el ataque con drones, y Bannon comparó el ataque con el ataque de Japón a Pearl Harbor por los riesgos de un conflicto nuclear: "El nivel de riesgo aumenta drásticamente. Cuando se ataca parte de la tríada [nuclear] de un adversario, el nivel de riesgo aumenta porque no se sabe qué va a hacer el otro bando", declaró a Fox News, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia.

En tanto, la opinión pública de Rusia espera una respuesta contundente de Putin y por ese motivo se especula con el Oreshnik.

-----------------------

Más contenido en Urgente24

Vuelos suspendidos: Un aeropuerto cierra y se prepara para recibir a los F-16

Repudio en Chile por ayuda en Copa América 2015 y "trampa" a Brasil y Argentina

Steve Carell se burló de Argentina en la nueva película de HBO del creador de Succession

Licencia de conducir profesionales y una eficiencia que existe solo en boca de Sturzenegger

Anuncian el cierre de una emblemática metalúrgica y el pago del 50% de las indemnizaciones