La sensación de desidia y abandono en Valencia: Entre el barro y el dolor

" Esto es inhumano”, protestaba Irina Bravo (40 años) ante la agencia France Press. Ella es uno de los tantos valencianos que confirman que la única ayuda que ha recibido ha venido de la manos de civiles voluntarios y no de la administración.

“Me da rabia que salga en la tele que no hace falta ayuda, que está todo organizado. Es mentira, no ha venido nadie a ponerse en contacto con nosotros. No queremos ayudas, queremos que recojan a la gente muerta de la calle”, dijo Irina desde el cuarto donde amontonó los enseres que pudo rescatar de la riada.

image.png Situación en Valencia tras el paso de la Dana

“Los tres primeros días ha sido la gente la que ha sacado las castañas del fuego. La gente es la que ha limpiado el barro de las calles para poder acceder”, comenta Eloy Idala, de 41 años, sentado en una lavadora enterrada por el fango en plena vía pública.

Panorama desolador en Valencia: La gente está a la buena de Dios

Los poblados de Valencia afrontan el noveno día después del inicio del crudo temporal de la DANA. Ponen el hombro en medio de la desidia porque el gobierno nacional ha llegado tarde, mientras ayudan en la búsqueda debajo del barro, aunque los cuerpos ya estén si vida.

El gobierno nacional de España ha decretado el primer paquete de ayuda de 10.600 millones de euros para los afectados, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un intento para reconstruir la infraestructura y ayudar a los desplazados que están durmiendo en tiendas improvisadas: lo han perdido todo.

image.png La peor DANA del siglo. La comunidad de Valencia bajo el barro.

Asimismo, el riesgo de que surjan brotes infecciosos tras más de una semana de la inundación en la provincia de Valencia, luego del paso de la DANA, "comienza a ser significativo", según asegura el doctor en Epidemiología y Salud Pública de Harvard y catedrático de la Universidad de Valencia, José María Martín-Moreno, en una entrevista a Europa Press.

image.png Bomberos entre los auto, amontonados, tras el crudo temporal en Valencia.

Los riesgos de brotes son "reales y pueden agravarse", pero la vigilancia epidemiológica, el acceso a servicios básicos y la educación en salud son "esenciales" para "proteger a la población y prevenir una crisis sanitaria de mayores dimensiones".

En medio de esta catástrofe humanitaria en Valencia, los Reyes y el Gobierno Nacional han llegado demasiado tarde.

La reina de España, Letizia, junto a Felipe VI y Pedro Sánchez, recibieron grandes abucheos el domingo en Paiporta, Valencia, una de las ciudades más afectadas por el temporal DANA: "Por qué no nos avisaron antes", increpó una ciudadana, mientras que otro, con el rostro ensagrentado, exhibió la pura desidia, como reveló Urgente24.

“No nos avisaron, no nos avisaron… Muchas muertes, muchas muertes… Nos podrían haber avisado”, dijo una vecina de Paiporta, Valencia, quien luego se abrazó con la Monarca Letizia. Esta última finalmente le admite: “Tienés razón”.

