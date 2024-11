DANA: Denuncian que la Agenda 2030 de Sánchez provocó los desastres en Valencia

image.png España lidera el ranking europeo de países que más represas demolió en el último tiempo, lo cual habría contribuido a que las inundaciones de la DANA empeoraran.

Sin embargo, algunos críticos señalaron que este tipo de intervenciones dejaron muchas zonas habitadas más expuestas a fenómenos climáticos extremos. La reciente tragedia en Valencia ejemplifica el problema: las fuertes precipitaciones que arrasaron con pueblos y ciudades no encontraron barreras para contener el agua. Al no estar los embalses que antes regulaban el caudal de los ríos, el volumen de agua descontrolado provocó una catástrofe sin precedentes, y en las regiones donde ya no hay presas como Retuerta en Ávila y Robledo de Chavela en Madrid, el impacto de la DANA se sintió con particular fuerza.