Copa del Rey y la Reina: El temporal DANA golpea al fútbol español

La razón de no ir a los Estados Unidos fueron las críticas tanto del sector deportivo como del político, donde se decía que debían jugarse en España y no imitar a Italia y otras ligas. Como la RFEF pasa un momento delicado con una comisión reguladora que no quiere llamar a elecciones, el Gobierno español amenazando con intervenirla y con FIFA amenazando a esta que no se meta sino desafilia al fútbol español, la RFEF no quiso tener más problemas y decidió jugar el encuentro el 22 de diciembre en Barcelona, tal y como estaba previsto desde un principio.