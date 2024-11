Edinson Cavani rompió el silencio e hizo catarsis tras la caída ante Lanús

EDINSONCAVANIROMPIOELSILENCIOEHIZOCATARSISTRASLACAIDAANTELANUSFOTO1.jpg Edinson Cavani rompió el silencio y publicó un sentido posteo en sus cuentas de redes sociales tras la caída de Boca frente a Lanús por la Liga Profesional.

Fernando Gago pidió “una fuerte autocrítica puertas adentro”

En conferencia de prensa, Gago expresó: “En el segundo tiempo no me gustó para nada el equipo. No se hizo nada de lo planeado y terminamos perdiendo. Para lograr resultados hay que seguir trabajando. Hay que entender que la situación no es buena y tenemos que hacernos responsables todos”.

“Hay partidos que los equipos te llevan a jugar de otra manera. El rival tiene debilidades, debimos buscar otras opciones, por momentos lo encontramos con los extremos y en otros no. No creo que sea una falta de situaciones por tener o no un jugador en el medio. Si nos faltó tener juego. Nos faltó tener más control del juego, defendimos muy bajo”, cerró en su concepto del encuentro.

Posteriormente, Fernando Gago fue consultado sobre los puntos a mejorar de su equipo y la “actitud” tras el gol convertido por el “Granate” y la falta de reacción futbolística: “La palabra actitud creo que la tienen todos los jugadores. No lo llevo a eso. Tenemos que sostener los 45 minutos del primer tiempo en los 90. El equipo lo vamos a encontrar con el correr de los partidos. Es trabajo, tiempo y acomodar la idea en lo futbolístico”.

Por último, dejó un concepto claro y conciso de cara a los próximos compromisos de Boca: “Tenemos que trabajar y hacer una fuerte autocrítica puertas adentro. Es muy poco el tiempo que llevo en el club, necesitamos continuidad en el juego y resultados”.

Fernando Gago sigue sin ganar en Boca e igualó un récord negativo en el club

Con este panorama, Gago alcanzó este último domingo 03/11 un récord negativo en la entidad de La Ribera que regía desde hace 35 años, el cual indica que no pudo ganar en los primeros cuatro partidos que dirigió en tiempo regular.

“Pintita” dejó Chivas de Guadalajara con la intención de darle una nueva identidad al “Xeneize” y ostentar de un equipo competitivo, sin embargo, desde su estreno no se consiguieron los resultados que se esperaban y ya son cuatro los partidos sin triunfos.

La derrota ante Lanús, sumada a la de Tigre y los empates ante Deportivo Riestra y Gimnasia La Plata (Copa Argentina), lo hicieron llegar a una racha negativa histórica en el Xeneize que hace 35 años no ocurría, y es de Carlos Aimar.

En su periodo como DT del elenco de la Ribera en 1989, tampoco pudo ganar en sus primeros cuatro partidos, fueron dos empates y dos derrotas. Esta magra racha logró romperla en su quinto partido.

Embed - "HAY QUE ENTENDER QUE LA SITUACIÓN NO ES BUENA": Fernando Gago tras la derrota de Boca ante Lanús

¿Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2025?

Ahora, el “Xeneize” tendrá una sola vida para clasificarse a la Copa Libertadores 2025. Es por eso que el cuadro boquense apunta a la Copa Argentina, donde deberá cruzarse con el entonado Vélez.

En un año de muchas complicaciones para el conjunto de La Ribera, con algunos malos comportamientos de los profesionales, eliminaciones en algunos torneos e incluso un cambio de técnico, la máxima aspiración deportiva es garantizarse la participación en la siguiente Copa Libertadores.

Y la Copa Argentina será su principal vía ya que en la tabla anual de la Liga, la situación es comprometida. Por ahora, el “Xeneize” está en zona de Copa Sudamericana, el torneo que lo tuvo entre sus animadores en este 2024.

Por consiguiente, a falta de ocho partidos para el final del año, Boca marcha noveno en la tabla anual con 50 puntos y por las estadísticas de los años anteriores necesitaría la mayoría de los puntos en los compromisos restantes: Godoy Cruz (L), Sarmiento (V), Unión (L), Huracán (V), Gimnasia (L), Newell's (V) e Independiente (L).

Por ejemplo, en las proyecciones debería ganar los cuatro cotejos de local y rescatar al menos una victoria de visitante, aunque este equipo haya ganado tan solo cuatro encuentros fuera de La Bombonera.

De no conseguir la Copa Argentina y quedar circunscripto a la tabla anual, Boca podría quedar en una situación bastante difícil porque atrás suyo está Independiente (ocupa el último puesto de Sudamericana), aunque solo por una diferencia de goles: si bien ambos conjuntos tienen una diferencia positiva de siete tantos, el “Xeneize” marcó 41 goles, mientras que el “Diablo” solo hizo 30, hasta el momento.

¿Qué le espera a Boca ahora?

De esta manera, Gago buscará cortar esta estadística este miércoles (06/11), cuando reciba a Godoy Cruz en La Bombonera por la vigesimoprimera fecha de la Liga Profesional.

Embed - LANÚS 1 - 0 BOCA I Resumen del partido | #TorneoBetano 2024

