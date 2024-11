Los Reyes y Pedro Sánchez abucheados en Valencia: España bajo agua, con barro y vergüenza

Yo estaba saliendo con mi vehículo y nos pilló toda el agua de golpe. Nadie se esperaba que viniera toda esa agua, todo el mundo esperaba lluvia pero no una riada Yo estaba saliendo con mi vehículo y nos pilló toda el agua de golpe. Nadie se esperaba que viniera toda esa agua, todo el mundo esperaba lluvia pero no una riada

España bajo agua y barro por el fenómeto DANA

Los vecinos del municipio de Paiporta, la ‘zona cero’ de las inundaciones de Valencia, abuchearon y arrojaron barro y piedras a Felipe VI, la reina Letizia, al mandatario Pedro Sánchez y al presidente del gobierno regional, Carlos Mazón, a los que acusan de no haber advertido a la población del fenómeno meteorológico que se acercaba.

El gobierno y la Monarquía se hizo presente este domingo en la localidad más afectada por el temporal, para conocer la situación de miles de damnificados por la catástrofe que se ha llevado puesta varias vidas humanas.

image.png Una mujer viendo como la DANA se llevó puesta su ciudad.

Es que España por estos días enfrenta la crudeza de la naturaleza en su máxima expresión. El numero de afectados por el fenómeno DANA asciende a 214 personas y miles de desaparecidos: las imágenes son devastadoras y el panorama, desolador.

Ante esta catástrofe humanitaria, el Papa Francisco pidió este domingo a los fieles en el Vaticano "rezar por Valencia y las otras gentes de España que están sufriendo mucho estos días".

image.png La bandera a Sánchez lo dice todo

Pero lejos de ser recibidos con honores, la ciudadanía los increpó mientras caminaban por las calles enlodadas. Los vecinos les lanzaron botellas, piedras y agua. Varios de ellos estaban con la ropa puesta del día que tuvieron que salir de sus casas -prácticamente nadando en barro- y otros, con cortaduras en sus rostros.

Les gritaron “asesinos” e “ hijos de puta” y golpearon a patadas el vehículo presidencial de Pedro Sánchez, el que terminó con los vidrios rotos, una clara señal de disconformidad con la gestión de la catástrofe por parte del Gobierno Nacional.

Embed Destrozan el coche de Pedro Sánchez cuando huía de Paiporta, Valencia. pic.twitter.com/DxEIihzosv — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 3, 2024

Por el escrache, Sánchez tuvo que ser evacuado por su seguridad, en medio del enojo social y las golpizas contra su vehículo. El rey Felipe VI y su esposa se mostraron más abierto a dialogar con la gente, incluso se rodearon de la muchedumbre, pero siempre protegidos por sus escoltas guarda-espaldas.

Al respecto, el ministro del Interior dijo a la prensa que las personas que recibieron con gritos, barro e insultos a los reyes, a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón en Paiporta estaban "organizados" y además confirmó que el presidente recibió un golpe y que por ello se marchó.

Los reyes querían manifestar su solidaridad con las víctimas de esta tragedia, no voy a entrar en otras valoraciones, respetando la fatiga y la ira de las víctimas ante esta situación de gran impotencia que están viviendo, pero con condena a los violentos que no nos van a desviar ni un milímetro de nuestro objetivo Los reyes querían manifestar su solidaridad con las víctimas de esta tragedia, no voy a entrar en otras valoraciones, respetando la fatiga y la ira de las víctimas ante esta situación de gran impotencia que están viviendo, pero con condena a los violentos que no nos van a desviar ni un milímetro de nuestro objetivo

Búsqueda a contrarreloj de miles de desaparecidos bajo escombros y alud

Más de 20 mil efectivos del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas están realizando las tareas de búsqueda con las unidades de rescate para dar con el paradero de miles de desaparecidos, los que podrían haber quedado bajo los escombros y atrapados en sus hogares en medio del temporal histórico en España.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AEMET_Esp/status/1853375570333077579?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853375570333077579%7Ctwgr%5E7d98550c59dda1953b9d18373dd4b864669767ad%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fes.euronews.com%2Fmy-europe%2F2024%2F11%2F04%2Fdana-en-valencia-la-busqueda-se-centra-en-los-garajes-como-el-parking-de-bonaire&partner=&hide_thread=false AVISO ROJO | Litoral de Barcelona.



Peligro extremo por lluvias torrenciales: un chubasco muy intenso ha dejado81 l/m² en el aeropuerto de El Prat.

En el Baix Llobregat pueden acumularse más de 180 l/m² en 24 horas ¡Mucha precaución! ¡No viaje si no es estrictamente necesario! pic.twitter.com/FdDSzOkcwJ — AEMET (@AEMET_Esp) November 4, 2024

Los rescatistas y los bomberos están revisando los garages y túneles que han quedado tapados por los aludes. Este lunes las labores de búsqueda están llevandose a cabo en el centro comercial MN4, ubicado en Alfafar y con un parking del tamaño del estadio de Mestalla.

Se evacuaron a 80 personas del garaje y también a una señora que iba con un carrito con un bebé. Pero fue todo rapidísimo, el parking se inundó en unos 12-15 minutos y ahí dentro hay 80 millones de litros de agua Se evacuaron a 80 personas del garaje y también a una señora que iba con un carrito con un bebé. Pero fue todo rapidísimo, el parking se inundó en unos 12-15 minutos y ahí dentro hay 80 millones de litros de agua

En ese sentido, familias enteras, mascotas, la producción agropecuaria, la infraestructura edilicia y los servicios se han visto gravemente afectados por la DANA o Depresión Aislada en Niveles Altos, la riada brutal desde hace un siglo.

Más contenido en Urgente24:

La impresionante miniserie de Netflix con 9 capítulos que te van a fascinar

Un hotel all inclusive en Argentina con piletas termales

Alerta por rara infección de transmisión sexual: "Desagradable y dolorosa"

¿Cómo terminaron las bicicletas financieras que vivió Argentina en los años 70, 90 y 2018?

Outlet: Cómo comprar zapatillas muy baratas en Asics