La Navidad británica a punto de ser robada por El Grinch

"No es lo más glamuroso del mundo", se trata de "un trabajo duro, es la agricultura, hay que trabajar siete días a la semana", explica Mark Gorton, que se dedica a la cría de pavos en Norfolk, en el este de Inglaterra, y hoy en día no dispone de un solo temporero, cuando cada año solía tener entre 300 y 400.

Debido a la escasez de mano de obra, algunos granjeros se vieron obligados a producir menos y esto deriva en que muchas góndolas de grandes supermercados quedarán vacías. Sin embargo, ante esta situación, los consumidores se anticiparon y se ha incrementado exponencialmente la demanda con mucha antelación.

Los pedidos se han disparado un 400% en comparación con el año pasado y los productores locales no están seguros de poder hacer frente a la situación.

El mes pasado, el gobierno del primer ministro Boris Johnson decidió conceder 5.500 visados temporales para trabajadores extranjeros, con la intención de mitigar la alucinante escasez de trabajadores de granjas. Pero estas medidas excepcionales pueden no ser suficientes y, sobre todo, pueden haber llegado demasiado tarde.

Deeler asegura indignado:

¿Dejaría mi casa, mi país, mi trabajo, mi seguridad, sólo para venir a ayudar a un país que me ha dicho que no me quiere? Yo no lo haría. Veo que las consecuencias del Brexit son enormes, colosales, y una consecuencia es que la gente con la que he hablado se siente rechazada

No sólo el sector agrícola está en peligro, sino también los productores de árboles de Navidad y las jugueterías, quienes tienen miedo de no poder hacer frente a la demanda por falta de personal, como camioneros por ejemplo.

Johnson dijo a principios de mes a la BBC que es posible que los problemas de desabastecimiento lleguen a Navidad. Consultado sobre unas declaraciones del ministro de Economía, Rishi Sunak, en las que este no descartaba que la crisis de suministro llegue a Navidad, el primer ministro respondió: "Rishi siempre tiene razón en lo que dice".