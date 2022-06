Joe Biden viajará a Israel, Cisjordania y Arabia Saudita

Biden también “discutirá nuevas innovaciones entre nuestros países que utilizan tecnologías láser para derrotar misiles y otras amenazas aéreas”.

El funcionario de la administración dijo que la visita a Israel también se centrará en la “creciente integración del Estado judío en la región a través de los Acuerdos de Abraham (acuerdos de normalización que Jerusalén firmó con los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos) a través del fortalecimiento de los lazos de Israel con Jordania y Egipto, y a través de la creación de un nuevo foro establecido por la administración de Biden que incluye a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Israel e India -el I2U2".

Mientras esté en Israel, Biden participará en una cumbre virtual del I2U2 junto al primer ministro israelí, Naftali Bennett, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, y el presidente indio, Narendra Modi, dijo el funcionario estadounidense, en lo que sería la reunión del foro de más alto nivel hasta la fecha.

Los líderes discutirán “la crisis de seguridad alimentaria y otras áreas de cooperación en los hemisferios donde los Emiratos Árabes Unidos e Israel sirven como importantes centros de innovación”.

Biden viajará luego a Cisjordania, donde se encontrará con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y otros líderes palestinos. Esas reuniones tendrán lugar probablemente en Bethlehem, dijo el oficial estadounidense.

A pesar de que Biden restauró lazos con la Autoridad Palestina y anunció la restauración de US$ 500 millones en ayuda -que Donald Trump había casi recortado por completo-, Ramallah está cada vez más frustrada con el presidente demócrata por no haber cumplido sus promesas de reabrir misiones para los palestinos en Jerusalén y Washington, explica el diario The Times of Israel.

¿Negociaciones entre israelíes y palestinos?

La Autoridad Palestina, según el portal, ha estado presionando por más conversaciones en iniciativas diplomáticas al tiempo que su popularidad entre los palestinos se desploma y el grupo terrorista Hamas, que gobierna la franja de Gaza, se vio reforzado en apoyo en los últimos meses, al haber sabido capitalizar los enfrentamientos en el Monte del Templo.

Israel dice que los bandos no están listos para negociaciones de apuesta fuerte en torno a la solución de dos estados, cuando la coalición israelí gobernante, liderada por Bennett -un opositor a la creación del estado palestino- apenas se sostiene en pie, y la Autoridad Palestina en Ramallah está muy debilitada.

Estados Unidos parece apoyar la posición israelí pero al mismo tiempo plantea que se debe mantener y nutrir un horizonte político para que los lados puedan estar un día listos para tener esa conversación.

USA ha sido crítica de pasos dados unilateralmente por ambos lados que complican el prospecto de una solución de dos estados.

Arabia Saudita

Con respecto a Arabia Saudita, la visita representa el triunfo de la realpolitik sobre la indignación moral, dicen expertos en política exterior, según un artículo del diario The New York Times recogido por el diario Clarín:

"A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Biden consideró necesario cortejar a otros productores de energía para reemplazar el petróleo de Moscú y estabilizar los mercados mundiales".

Recordemos que Biden enfrenta elecciones legislativas en noviembre, cuando en mayo su nivel de aprobación cayó al nivel más bajo de su mandato. El país, explica el diario Los Angeles Times, enfrenta una cascada de desafíos, que van desde la inflación, la violencia armada y una repentina escasez de fórmula para bebés hasta una pandemia persistente.